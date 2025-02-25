Где будет солнышко и +10, а где будут свирепствовать морозы: прогноз погоды на 26 февраля
В среду, 26 февраля, в части регионов Украины ожидается потепление до +10 градусов. Однако в восточных и северных областях мороз будет сохраняться даже днем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 26 февраля
По данным синоптиков, 28 февраля в восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью будет достигать -12...-17, а днем отметки покажут -3...-8.
На остальной территории прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет опускаться до -7...-12, днем будет подниматься до 0...+5. На крайнем западе страны ночью будет -2...-7, днем – +5...+10.
На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +2...+4;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +4...+6;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +4...+6;
- Хмельницкий +4...+6;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +4...+6;
- Житомир +4...+6;
- Винница +3...+5;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы -+1...+3;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы -5...-3;
- Полтава -1...+1;
- Днепр -4...-2;
- Запорожье +1....+3;
- Донецк -8...-6;
- Луганск -9...-7;
- Харьков -6...-4.
Погода на 26 февраля / Карта Укргидрометцентра