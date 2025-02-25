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24 Канал Новости Украины Где будет солнышко и +10, а где будут свирепствовать морозы: прогноз погоды на 26 февраля
25 февраля, 15:31
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Где будет солнышко и +10, а где будут свирепствовать морозы: прогноз погоды на 26 февраля

Дмитрий Усик

В среду, 26 февраля, в части регионов Украины ожидается потепление до +10 градусов. Однако в восточных и северных областях мороз будет сохраняться даже днем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 26 февраля

По данным синоптиков, 28 февраля в восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью будет достигать -12...-17, а днем отметки покажут -3...-8.

На остальной территории прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет опускаться до -7...-12, днем будет подниматься до 0...+5. На крайнем западе страны ночью будет -2...-7, днем – +5...+10.

На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +4...+6;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +4...+6;
  • Хмельницкий +4...+6;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +4...+6;
  • Житомир +4...+6;
  • Винница +3...+5;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы -+1...+3;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы -5...-3;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр -4...-2;
  • Запорожье +1....+3;
  • Донецк -8...-6;
  • Луганск -9...-7;
  • Харьков -6...-4.

Погода на 26 февраля / Карта Укргидрометцентра