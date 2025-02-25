Где будет солнышко и +10, а где будут свирепствовать морозы: прогноз погоды на 26 февраля

В среду, 26 февраля, в части регионов Украины ожидается потепление до +10 градусов. Однако в восточных и северных областях мороз будет сохраняться даже днем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 26 февраля

По данным синоптиков, 28 февраля в восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью будет достигать -12...-17, а днем отметки покажут -3...-8.

На остальной территории прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет опускаться до -7...-12, днем будет подниматься до 0...+5. На крайнем западе страны ночью будет -2...-7, днем – +5...+10.

На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +2...+4;

Ужгород +9...+11;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +7...+9;

Ровно +4...+6;

Житомир +4...+6;

Винница +3...+5;

Одесса +2...+4;

Николаев +3...+5;

Херсон +3...+5;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы -+1...+3;

Чернигов 0...+2;

Сумы -5...-3;

Полтава -1...+1;

Днепр -4...-2;

Запорожье +1....+3;

Донецк -8...-6;

Луганск -9...-7;

Харьков -6...-4.

Погода на 26 февраля / Карта Укргидрометцентра