Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 26 лютого

За данними синоптиків, 28 лютого у східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вночі сягатиме -12...-17, а вдень позначки покажуть -3...-8.

На решті території прогнозується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі опускатиметься до -7...-12, вдень підійматиметься до 0...+5. На крайньому заході країни вночі буде -2...-7, вдень – +5...+10.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +2...+4;

Ужгород +9...+11;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +4...+6;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +7...+9;

Рівне +4...+6;

Житомир +4...+6;

Вінниця +3...+5;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси -+1...+3;

Чернігів 0...+2;

Суми -5...-3;

Полтава -1...+1;

Дніпро -4...-2;

Запоріжжя +1...+3;

Донецьк -8...-6;

Луганськ -9...-7;

Харків -6...-4.