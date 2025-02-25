Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 26 лютого

За данними синоптиків, 28 лютого у східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вночі сягатиме -12...-17, а вдень позначки покажуть -3...-8.

На решті території прогнозується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі опускатиметься до -7...-12, вдень підійматиметься до 0...+5. На крайньому заході країни вночі буде -2...-7, вдень – +5...+10.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +2...+4;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +4...+6;
  • Тернопіль +4...+6;
  • Чернівці +4...+6;
  • Хмельницький +4...+6;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +4...+6;
  • Житомир +4...+6;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +2...+4;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси -+1...+3;
  • Чернігів 0...+2;
  • Суми -5...-3;
  • Полтава -1...+1;
  • Дніпро -4...-2;
  • Запоріжжя +1...+3;
  • Донецьк -8...-6;
  • Луганськ -9...-7;
  • Харків -6...-4.

погода 26 лютого

Погода на 26 лютого / Карта Укргідрометцентру