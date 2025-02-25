Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 26 лютого
За данними синоптиків, 28 лютого у східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вночі сягатиме -12...-17, а вдень позначки покажуть -3...-8.
На решті території прогнозується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі опускатиметься до -7...-12, вдень підійматиметься до 0...+5. На крайньому заході країни вночі буде -2...-7, вдень – +5...+10.
На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +2...+4;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +4...+6;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +4...+6;
- Хмельницький +4...+6;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +4...+6;
- Житомир +4...+6;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси -+1...+3;
- Чернігів 0...+2;
- Суми -5...-3;
- Полтава -1...+1;
- Дніпро -4...-2;
- Запоріжжя +1...+3;
- Донецьк -8...-6;
- Луганськ -9...-7;
- Харків -6...-4.
Погода на 26 лютого / Карта Укргідрометцентру