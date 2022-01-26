Ветрено, облачно и снег: прогноз погоды на 27 января

Погода в Украине в четверг, 27 января, будет снежной. Почти по всей территории страны будет идти снег или мокрый снег.

Осадков не будет только на Востоке и на юге страны. Кроме того, будет облачно, во второй половине дня также ветрено.

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Погода в регионах Украины 26 января

На Западе страны прогнозируется мокрый или слабый снег. Температура воздуха в среднем будет достигать -2...+2 градуса. В Центре страны будет колебаться от 0 градусов в Винницкой области и до -3...-7 градусов в Днепропетровской области.

Кроме того, на Севере страны будет днем ​​от 0 до -6 градусов. На Востоке будет холоднее всего: -1...-6 градусов днем ​​и до -6...-12 ночью.

В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах еще и каша, гололедица – берегите себя и обувь,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Добавила, что температура воздуха в столице будет колебаться от +1 до -2 градусов. Диденко объяснила, что из-за облачности будет плохая видимость, и призвала водителей не забывать включать фары.

Более того, во второй половине дня ветер с запада усилится.

Погода в городах Украины 26 января

Ужгород – 0...-2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – 0...+2

Луцк –0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0....-2

Одесса – 0...-2

Николаев – 0...-2

Херсон – 0...-2

Симферополь – 0...-2

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -1...-3

Сумы – -4...-6

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – -2...-4

Донецк – -4...-6

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 27 января / Карта Укргидрометцентра.