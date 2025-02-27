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24 Канал Новости Украины В некоторых областях дожди и мокрый снег, ночью местами будет мороз до -14: прогноз на 28 февраля
27 февраля, 16:36
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В некоторых областях дожди и мокрый снег, ночью местами будет мороз до -14: прогноз на 28 февраля

Ирина Марцияш

В пятницу, 28 февраля, в части областей Украины ожидается дождь, местами со снегом. На остальной территории страны будет без осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, самые ощутимые изменения в синоптической ситуации, а значит и в погоде, состоятся в западных областях, куда поступит атмосферный фронт с запада.

Синоптики объясняют, что он вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ослабление мороза до оттепели. На остальной территории страны погоду без осадков все еще будет определять область высокого атмосферного давления.

Да, в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, местами со снегом. Температура ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 9-14 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине будет южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Какая будет погода в областных центрах

  • Киев +3...+5;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +4...+6;
  • Ивано-Франковск +4...+6;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +4...+6;
  • Луцк +4...+6;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир +4...+6;
  • Винница +4...+6;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +4...+6;
  • Симферополь +4...+6;
  • Кропивницкий +4...+6;
  • Черкассы +3...+5;
  • Чернигов +3...+5;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +3...+5;
  • Донецк -4...-2;
  • Луганск -5...-3;
  • Харьков -4...-2.


Погода на 28 февраля / Инфографика Укргидрометцентра