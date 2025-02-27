В некоторых областях дожди и мокрый снег, ночью местами будет мороз до -14: прогноз на 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, в части областей Украины ожидается дождь, местами со снегом. На остальной территории страны будет без осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, самые ощутимые изменения в синоптической ситуации, а значит и в погоде, состоятся в западных областях, куда поступит атмосферный фронт с запада.

Синоптики объясняют, что он вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ослабление мороза до оттепели. На остальной территории страны погоду без осадков все еще будет определять область высокого атмосферного давления.

Да, в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, местами со снегом. Температура ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 9-14 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине будет южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Какая будет погода в областных центрах

Киев +3...+5;

Ужгород +6...+8;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +4...+6;

Ровно +3...+5;

Житомир +4...+6;

Винница +4...+6;

Одесса +2...+4;

Николаев +5...+7;

Херсон +4...+6;

Симферополь +4...+6;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +3...+5;

Сумы 0...+2;

Полтава 0...+2;

Днепр +1...+3;

Запорожье +3...+5;

Донецк -4...-2;

Луганск -5...-3;

Харьков -4...-2.



Погода на 28 февраля / Инфографика Укргидрометцентра