Грозы, дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 30 июня
Погода в Украине в понедельник, 30 июня, будет с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы для части областей.
Также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Какой будет погода в июле: прогноз на месяц
Какой будет погода в Украине
По словам синоптиков, в течение суток в Украине местами возможны незначительные кратковременные дожди и грозы. Ночью в большинстве южных, днем в большинстве западных и восточных областей осадков не прогнозируют.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Днем в северной части страны местами будут сильные порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
По данным Укргидрометцентра, ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье синоптики прогнозируют жару до 30 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +21...+23;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Винница +22...+24;
- Одесса +28...+30;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +22...+24.
Прогноз погоды в Украине на 30 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра