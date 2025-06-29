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29 июня, 15:24
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Грозы, дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 30 июня

Маргарита Волошина

Погода в Украине в понедельник, 30 июня, будет с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы для части областей.

Также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По словам синоптиков, в течение суток в Украине местами возможны незначительные кратковременные дожди и грозы. Ночью в большинстве южных, днем в большинстве западных и восточных областей осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Днем в северной части страны местами будут сильные порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье синоптики прогнозируют жару до 30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +28...+30;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +25...+27;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +22...+24.


Прогноз погоды в Украине на 30 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра