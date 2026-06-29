Сильная жара сохранится, но местами пройдут дожди: прогноз погоды на 30 июня

Во вторник, 30 июня, в Украине ожидается переменная облачность и местами осадки. Сильная жара в последний день июня будет преобладать в западных и юго-западных областях.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду прогнозируют?

В ночные часы возможен кратковременный дождь в восточных областях. Днем осадки с грозами переместятся в южную часть страны, а также в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. В отдельных западных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +18…+23 градуса, а в восточных областях будет несколько прохладнее – +15…+20 градусов.

В дневные часы столбики термометров в основном будут колебаться в пределах +29…+34 градусов. Жарче всего будет на западе и юго-западе, где прогнозируется сильная жара +35…+38 градусов. На востоке страны температура воздуха днем составит +24…+29 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +31…+33;

Ужгород +34…+36;

Львов +31…+33;

Ивано-Франковск +34…+36;

Тернополь +32…+34;

Черновцы +34…+36;

Хмельницкий +32…+34;

Луцк +32…+34;

Ровно +32…+34;

Житомир +32…+34;

Винница +31…+33;

Одесса +30…+32;

Николаев +33…+35;

Херсон +32…+34;

Симферополь +28…+30;

Кропивницкий +33…+35;

Черкассы +30…+32;

Чернигов +29…+31;

Сумы +25…+27;

Полтава +30…+32;

Днепр +29…+31;

Запорожье +30…+32;

Донецк +26…+28;

Луганск +25…+27;

Харьков +25…+27.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, уже в первые дни июля ожидается постепенное снижение дневных температурных максимумов до более комфортных +22...+28 градусов. Сначала это почувствуют западные регионы. В то же время в ближайшее время по-прежнему ожидаются теплые ночи с температурой +18…+24 градуса.