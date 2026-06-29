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29 июня, 18:04
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Сильная жара сохранится, но местами пройдут дожди: прогноз погоды на 30 июня

Дария Черныш

Во вторник, 30 июня, в Украине ожидается переменная облачность и местами осадки. Сильная жара в последний день июня будет преобладать в западных и юго-западных областях.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду прогнозируют?

В ночные часы возможен кратковременный дождь в восточных областях. Днем осадки с грозами переместятся в южную часть страны, а также в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. В отдельных западных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +18…+23 градуса, а в восточных областях будет несколько прохладнее – +15…+20 градусов.

В дневные часы столбики термометров в основном будут колебаться в пределах +29…+34 градусов. Жарче всего будет на западе и юго-западе, где прогнозируется сильная жара +35…+38 градусов. На востоке страны температура воздуха днем составит +24…+29 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +31…+33;
  • Ужгород +34…+36;
  • Львов +31…+33;
  • Ивано-Франковск +34…+36;
  • Тернополь +32…+34;
  • Черновцы +34…+36;
  • Хмельницкий +32…+34;
  • Луцк +32…+34;
  • Ровно +32…+34;
  • Житомир +32…+34;
  • Винница +31…+33;
  • Одесса +30…+32;
  • Николаев +33…+35;
  • Херсон +32…+34;
  • Симферополь +28…+30;
  • Кропивницкий +33…+35;
  • Черкассы +30…+32;
  • Чернигов +29…+31;
  • Сумы +25…+27;
  • Полтава +30…+32;
  • Днепр +29…+31;
  • Запорожье +30…+32;
  • Донецк +26…+28;
  • Луганск +25…+27;
  • Харьков +25…+27.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, уже в первые дни июля ожидается постепенное снижение дневных температурных максимумов до более комфортных +22...+28 градусов. Сначала это почувствуют западные регионы. В то же время в ближайшее время по-прежнему ожидаются теплые ночи с температурой +18…+24 градуса.

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