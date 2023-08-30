Каким будет последний день лета: прогноз погоды в Украине на 31 августа
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 31 августа, в Украине в большинстве областей прогнозируют дожди с грозами, а местами и град. В регионах, где осадки не прогнозируются, и дальше будет по-летнему жарко.
Синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий, поэтому в части областей объявили штормовое предупреждение. Впрочем, несмотря на осадки, сохраняется и пожароопасность.
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Какая будет погода в последний день лета
Погода 31 августа будет разной в каждом уголке нашей страны. Так, на Западе будет прохладно, как для лета – столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов. На остальных территориях будет теплее. В северных, центральных и южных областях прогнозируют от +28 до +32 градусов. На Востоке столбики термометров местами могут подняться до +33 градусов.
Осадки покроют западные, часть центральных, Одесскую и Николаевскую области. Будет дождь 31 августа и в Киеве. Как прогнозируют синоптики, дожди будут кратковременными, но с грозами, а местами – с градом. Кроме того, в некоторых районах могут быть порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий на Западе, а также в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.
Синоптики объявили штормовое предупреждение 31 августа / Карта Укргидрометцентра
Вместе с тем в Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности, кроме западных, Запорожской и Луганской областей.
Пожарная опасность в Украине 31 августа / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев – +28...+30;
- Ужгород – +20...+22;
- Львов – +20...+22;
- Ивано-Франковск – +22...+24;
- Тернополь – +23...+25;
- Черновцы – +24...+26;
- Хмельницкий – +23...+25;
- Луцк – +19...+21;
- Ровно – +20…+22;
- Житомир – +23...+25;
- Винница – +26...+28;
- Одесса – +26...+28;
- Николаев – +29...+31;
- Херсон – +30...+32;
- Симферополь – +32...+34;
- Кропивницкий – +30…+32;
- Черкассы – +29…+31;
- Чернигов – +28...+30;
- Суммы – +26...+28;
- Полтава – +29...+31;
- Днепр – +30...+32;
- Запорожье – +31...+33;
- Донецк – +29...+31;
- Луганск – +27...+29;
- Харьков – +27…+29.
Прогноз погоды в Украине 31 августа / Карта Укргидрометцентра