В каких областях пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

3 сентября 2023, 14:32
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 4 сентября, будет уже не такой жаркой. В некоторых областях ожидаются небольшие осадки.

В понедельник облачно с прояснениями. Ветер будет южныъ и северо-восточных направлений. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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В каких регионах ожидаются осадки

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди. А в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской областях и Крыму, кроме небольших дождей, возможны еще и грозы. На остальной территории Украины не ожидается осадков.

Дневная температура на Западе составит +19…+23. На Востоке столбики термометров будут показывать +20…+24. В Центре и на Востоке будет +24…+27. Самые высокие температуры будут на Юге. Там ожидается +26…+28.

Погода в областных центрах

  • Киев – +21...+23
  • Ужгород – +21...+23
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +20...+22
  • Хмельницкий – +20...+22
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +20...+22
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +22...+24
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +25...+27

Прогноз погоды в Украине 4 сентября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива