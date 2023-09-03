В каких областях пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

Погода в Украине в понедельник, 4 сентября, будет уже не такой жаркой. В некоторых областях ожидаются небольшие осадки.

В понедельник облачно с прояснениями. Ветер будет южныъ и северо-восточных направлений. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

К теме В Украине ударят первые заморозки: синоптик спрогнозировал когда именно

В каких регионах ожидаются осадки

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди. А в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской областях и Крыму, кроме небольших дождей, возможны еще и грозы. На остальной территории Украины не ожидается осадков.

Дневная температура на Западе составит +19…+23. На Востоке столбики термометров будут показывать +20…+24. В Центре и на Востоке будет +24…+27. Самые высокие температуры будут на Юге. Там ожидается +26…+28.

Погода в областных центрах

Киев – +21...+23

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +27...+29

Харьков – +25...+27

Прогноз погоды в Украине 4 сентября / Карта Укргидрометцентра