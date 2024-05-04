Дожди и тепло на Пасху: прогноз погоды в Украине на 5 мая
Источник:Укргидромтцентр
Погода в воскресенье, 5 мая, в некоторых регионах уже не будет такой безоблачной. Синоптики ожидают кратковременные дожди в западных и северных регионах.
Поэтому жителям этих областей стоит позаботиться о зонтике. В то же время тепло не собирается покидать Украину – температура по всей стране будет оставаться высокой. Какой же будет погода на праздник – передает 24 Канал.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 5 мая небо над Украиной будет переменно облачным. На большей части страны без осадков, однако днем в северной части, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь – возможна даже гроза.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +3...+8 градусов, однако в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях температура будет ниже – до +1...+6 градусов. Днем отметки термометра будут показывать +17...+22 градусов, в западных областях до +25.
Погода в Киевской области
Как и на остальных территориях, в Киевской области 5 мая прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный с переходом на юго-западный.
Температура в области ночью не будет превышать +3...+8 градусов, днем же достигнет +17...+22. В самом же Киеве ночью +6...+8, днем будет держаться на уровне +19...+21.
Температура в крупных городах
- Киев +19...+21
- Ужгород +22...+24
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +22...+24
- Ровно +21...+23
- Житомир +20...+22
- Винница +21...+23
- Одесса +18...+20
- Николаев +19...+21
- Херсон +18...+20
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +19...+21
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +18...+20
- Сумы +19...+21
- Полтава +17...+19
- Днепр +19...+21
- Запорожье +19...+21
- Донецк +16...+18
- Луганск +17...+19
- Харьков +17...+19
Прогноз погоды на 5 мая / Скриншот с Укргидрометцентра