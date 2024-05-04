Дожди и тепло на Пасху: прогноз погоды в Украине на 5 мая

4 мая 2024, 15:20
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Источник:

Укргидромтцентр

Погода в воскресенье, 5 мая, в некоторых регионах уже не будет такой безоблачной. Синоптики ожидают кратковременные дожди в западных и северных регионах.

Поэтому жителям этих областей стоит позаботиться о зонтике. В то же время тепло не собирается покидать Украину – температура по всей стране будет оставаться высокой. Какой же будет погода на праздник – передает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 5 мая небо над Украиной будет переменно облачным. На большей части страны без осадков, однако днем в северной части, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь – возможна даже гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +3...+8 градусов, однако в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях температура будет ниже – до +1...+6 градусов. Днем отметки термометра будут показывать +17...+22 градусов, в западных областях до +25.

Добавим! Метеорологи ожидают 5 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки на уровне 0 – 3 градусов. Сообщается о І уровне опасности, желтый.

Погода в Киевской области

Как и на остальных территориях, в Киевской области 5 мая прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный с переходом на юго-западный.

Температура в области ночью не будет превышать +3...+8 градусов, днем же достигнет +17...+22. В самом же Киеве ночью +6...+8, днем будет держаться на уровне +19...+21.

Температура в крупных городах

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +21...+23
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +20...+22
  • Винница +21...+23
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +19...+21
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +15...+17
  • Кропивницкий +19...+21
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +18...+20
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +19...+21
  • Запорожье +19...+21
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +17...+19

Прогноз погоды на 5 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Автор: Дмитро Усик