Дожди посетят только две области: прогноз погоды в Украине на 5 октября
4 октября 2023, 14:25Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 5 октября, будет теплой. На всей территории нашего государства ожидается переменная облачность.
В этот четверг ветер будет иметь западное и юго-западное направления. Его скорость составит 7 – 10 метров в секунду.
Читайте также Снова пригреет: когда начнется бабье лето и как долго оно будет в Украине
Какая будет погода 5 октября
В этот день в Донецкой и Луганской областях возможны небольшие дожди. На остальной территории Украины никаких осадков не ожидается.
Температура продолжает постепенно снижаться. На Западе и Севера столбики термометров будут показывать днем +16…+19. На высокогорье Карпат будет +10…+15. На Востоке дневная температура составит +17…+21. В Центре будет +19…+22. Теплее всего будет на Юге, где ожидается +21…+24.
Температура в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +17...+19
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +17...+19
- Хмельницкий +16...+18
- Луцк +16...+18
- Ровно +16...+18
- Житомир +16...+18
- Винница +18...+20
- Одесса +22...+24
- Николаев +22...+24
- Херсон +22...+24
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +16...+18
- Сумы +15...+17
- Полтава +17...+19
- Днепр +17...+19
- Запорожье +20...+22
- Донецк +19...+21
- Луганск +18...+20
- Харьков +17...+19