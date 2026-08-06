Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода 6 августа?
Погода в Украине будет жаркой и сухой. Синоптики прогнозируют сильную жару днем – от 35 до 38 градусов тепла.
Ночью температура будет колебаться от 20 до 25 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +35…+37;
- Ужгород +35…+37;
- Львов +33…+35;
- Ивано-Франковск +32…+34;
- Тернополь +33…+35;
- Черновцы +33…+35;
- Хмельницкий +33…+35;
- Луцк +33…+35;
- Ровно +34…+36;
- Житомир +34…+36;
- Винница +33…+35;
- Одесса +29…+31;
- Николаев +34…+36;
- Херсон +33…+35;
- Симферополь +31…+33;
- Кропивницкий +34…+36;
- Черкассы +33…+35;
- Чернигов +33…+35;
- Сумы +30…+32;
- Полтава +32…+34;
- Днепр +32…+34;
- Запорожье +34…+36;
- Донецк +33…+35;
- Луганск +34…+36;
- Харьков +31…+33.
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Прогноз погоды на 6 августа / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
В ближайшие дни жара, охватившая Украину, достигнет своего пика. Местами температура воздуха достигнет +40 градусов, а уже в конце недели на смену раскаленному воздуху начнет поступать более прохладная воздушная масса.
После прохождения атмосферного фронта и благодаря грозовым дождям в Украину начнет поступать более прохладный воздух из района Балтийского моря, а значит, жара начнет отступать.
На этой неделе на западе и севере страны местами возможны кратковременные дожди. В то же время они будут локальными и не слишком ослабят жару. Напротив, такие осадки будут только повышать влажность воздуха, из-за чего высокие температуры могут ощущаться еще тяжелее.