Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 6 августа?

Погода в Украине будет жаркой и сухой. Синоптики прогнозируют сильную жару днем – от 35 до 38 градусов тепла.

Ночью температура будет колебаться от 20 до 25 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +35…+37;

Ужгород +35…+37;

Львов +33…+35;

Ивано-Франковск +32…+34;

Тернополь +33…+35;

Черновцы +33…+35;

Хмельницкий +33…+35;

Луцк +33…+35;

Ровно +34…+36;

Житомир +34…+36;

Винница +33…+35;

Одесса +29…+31;

Николаев +34…+36;

Херсон +33…+35;

Симферополь +31…+33;

Кропивницкий +34…+36;

Черкассы +33…+35;

Чернигов +33…+35;

Сумы +30…+32;

Полтава +32…+34;

Днепр +32…+34;

Запорожье +34…+36;

Донецк +33…+35;

Луганск +34…+36;

Харьков +31…+33.

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Прогноз погоды на 6 августа / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшие дни жара, охватившая Украину, достигнет своего пика. Местами температура воздуха достигнет +40 градусов, а уже в конце недели на смену раскаленному воздуху начнет поступать более прохладная воздушная масса.

После прохождения атмосферного фронта и благодаря грозовым дождям в Украину начнет поступать более прохладный воздух из района Балтийского моря, а значит, жара начнет отступать.

На этой неделе на западе и севере страны местами возможны кратковременные дожди. В то же время они будут локальными и не слишком ослабят жару. Напротив, такие осадки будут только повышать влажность воздуха, из-за чего высокие температуры могут ощущаться еще тяжелее.