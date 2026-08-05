Однако, охватит ли он все области, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV.

Когда и где прогнозируются осадки?

По ее словам, на этой неделе на западе и севере страны местами возможны кратковременные дожди. В то же время они будут локальными и не слишком ослабят жару. Наоборот, такие осадки только повысят влажность воздуха, из-за чего высокие температуры могут ощущаться еще тяжелее.

Более-менее заметные осадки с грозами могут пройти днем 6 августа на западе страны. Примерно в это время в страну начнет прорываться долгожданный дождевой атмосферный фронт,

– сообщила Птуха.

Согласно приведенному прогнозу синоптика, 7 августа атмосферный фронт распространится на западные, северные и местами центральные области, где ожидаются дожди с грозами.

В то же время сохранятся тропические ночи – от +20 до +25 градусов. Днем жара начнет ослабевать только в западных областях, где после прохождения атмосферного фронта температура снизится до +26...+31 градуса.

"8 августа кратковременные дожди распространятся дальше по стране, но не дойдут до юго-востока", – добавила Птуха.

К слову, после продолжительной жары погода обычно меняется резко. Снижение температур может сопровождаться грозами, ливнями, градом и шквалами.