Однак, чи дістанеться він усіх областей, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю NV.

Коли та де прогнозують опади?

За її словами, цього тижня на Заході та Півночі країни місцями можливі короткочасні дощі. Водночас вони будуть локальними та не надто послаблять спеку. Навпаки, такі опади лише підвищуватимуть вологість повітря, через що високі температури можуть відчуватись ще важче.

Більш-менш відчутні опади з грозами можуть бути вдень 6 серпня на заході країни. Приблизно в цей час до країни почне прориватися довгоочікуваний дощовий атмосферний фронт,

– повідомила Птуха.

За наведеним прогнозом синоптикині, 7 серпня атмосферний фронт пошириться на західні, північні та подекуди центральні області, де очікуються дощі з грозами.

Водночас збережуться тропічні ночі – від +20 до +25 градусів. Удень спека почне слабнути лише у західних областях, де після проходження атмосферного фронту температура знизиться до +26...+31 градуса.

"8 серпня короткочасні дощі поширяться далі по країні, але не дістануться південного сходу", – додала Птуха.

До слова, після тривалої спеки погода зазвичай змінюється різко. Зниження температур може супроводжуватись грозами, зливами, градом і шквалами.