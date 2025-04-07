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24 Канал Новости Украины Большие заморозки и снижение температуры: погода в Украине на 7 апреля
6 апреля, 16:15
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Большие заморозки и снижение температуры: погода в Украине на 7 апреля

Дмитрий Усик
Основні тези
  • В Украине 7 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди и заморозки.
  • Температура в разных регионах будет колебаться от +1 до +16 градусов, с ветром 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
  • На дорогах в западных, северных и центральных областях возможна гололедица.
  • В некоторых областях, как Харьковская, Днепропетровская и Херсонская, заморозки ночью до -3.

В понедельник, 7 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На почве и в воздухе местами ожидают заморозки, однако, к счастью, обойдется без снегов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 7 апреля

По данным синоптиков, на востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь. Температура ночью будет достигать +3...+8 (в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0...-3), а днем +6...+11.

На остальной территории небольшой снег, только в Одесской, Николаевской области, днем и на крайнем западе страны без осадков; ночью заморозки в воздухе 0...-5, температура днем +1...+4.

Предупреждение о заморозках 7 апреля / фото Укргидрометцентр

Ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура в разных городах

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск +1...+3;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +1...+3;
  • Хмельницкий +1...+3;
  • Луцк +1...+3;
  • Ровно +1...+3;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +4...+6;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +1...+3;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов +1...+3;
  • Сумы +1...+3;
  • Полтава +1...+3;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +5...+7;
  • Донецк +9...+11;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +8...+10;

Прогноз погоды на 7 апреля / Карта Укргидрометцентра