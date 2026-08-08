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8 августа, 06:46
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Похолодание идет в Украину, но некоторые регионы будут страдать от жары: погода на 8 августа

Дария Черныш

В субботу, 8 августа, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, однако на юге и юго-востоке сохранится сильная жара.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды?

По прогнозу синоптиков, ночью дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Днем осадки охватят почти всю территорию страны, за исключением большинства западных регионов.

Местами дожди будут значительными. Также днем кое-где возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +18...+23 градуса. При этом в западных областях будет прохладнее – +14...+19 градусов.

Днем в среднем ожидается до +24...+29 градусов. А вот на юге и юго-востоке страны будет жарко – до +35...+37 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +24…+26;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львов +23…+25;
  • Ивано-Франковск +22…+24;
  • Тернополь +23…+25;
  • Черновцы +21…+23;
  • Хмельницкий +22…+24;
  • Луцк +23…+25;
  • Ровно +24…+26;
  • Житомир +22…+24;
  • Винница +23…+25;
  • Одесса +29…+31;
  • Николаев +32…+34;
  • Херсон +33…+35;
  • Симферополь +29…+31;
  • Кропивницкий +31…+33;
  • Черкассы +28…+30;
  • Чернигов +25…+27;
  • Сумы +26…+28;
  • Полтава +32…+34;
  • Днепр +31…+33;
  • Запорожье +31…+33;
  • Донецк +32…+34;
  • Луганск +33…+35;
  • Харьков +31…+33.

Прогноз погоды на 8 августа 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Птуха объясняла, что после продолжительной жары часто возникают интенсивные грозовые процессы. Местами они могут сопровождаться градом и шквальным ветром.

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