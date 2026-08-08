Похолодание идет в Украину, но некоторые регионы будут страдать от жары: погода на 8 августа

В субботу, 8 августа, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, однако на юге и юго-востоке сохранится сильная жара.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды?

По прогнозу синоптиков, ночью дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Днем осадки охватят почти всю территорию страны, за исключением большинства западных регионов.

Местами дожди будут значительными. Также днем кое-где возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +18...+23 градуса. При этом в западных областях будет прохладнее – +14...+19 градусов.

Днем в среднем ожидается до +24...+29 градусов. А вот на юге и юго-востоке страны будет жарко – до +35...+37 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +24…+26;

Ужгород +26…+28;

Львов +23…+25;

Ивано-Франковск +22…+24;

Тернополь +23…+25;

Черновцы +21…+23;

Хмельницкий +22…+24;

Луцк +23…+25;

Ровно +24…+26;

Житомир +22…+24;

Винница +23…+25;

Одесса +29…+31;

Николаев +32…+34;

Херсон +33…+35;

Симферополь +29…+31;

Кропивницкий +31…+33;

Черкассы +28…+30;

Чернигов +25…+27;

Сумы +26…+28;

Полтава +32…+34;

Днепр +31…+33;

Запорожье +31…+33;

Донецк +32…+34;

Луганск +33…+35;

Харьков +31…+33.

Прогноз погоды на 8 августа 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Птуха объясняла, что после продолжительной жары часто возникают интенсивные грозовые процессы. Местами они могут сопровождаться градом и шквальным ветром.