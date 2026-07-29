Вернется жара до +35, и когда прекратятся осадки: интервью с Птухой о погоде в Украине в августе

.

Конец июля принес к территории Украины нестабильную, а иногда – прохладную погоду. С началом августа условия в большинстве областей претерпят изменений, в частности, предполагают повышение температур.

О том, какой будет погода в августе, ждать ли усиления жары, или же, наоборот, похолодания, дожди и грозы – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха .

Какая будет погода в ближайшие дни?

Свидетельствуют ли текущие данные Укргидрометцентра об изменении синоптической ситуации в краткосрочной перспективе?

В течение текущих суток еще будет формироваться прохождение атмосферного фронта. Но впоследствии давление начнет расти и поле высокого атмосферного давления, то есть антициклон будет обеспечивать погоду без осадков в большинстве областей.

Лишь сегодня на востоке и северо-востоке страны погоду будет обуславливать холодный атмосферный фронт, так сказать, его завершающая часть. Поэтому в этих регионах ждем дожди разной интенсивности.

На высотах к нам продолжает поступать такая более прохладная воздушная масса с северо-запада, что и приведет к не очень высоким значениям температуры.



В Украине иногда возможны кратковременные дожди / Фото Unsplash, Serasena

Когда в Украину придет жара?

Следует ли ожидать возвращения высоких температур в ближайшее время, учитывая, что в последние дни ощутимой жары не было?

В ближайшие ночи температурные показатели будут составлять +10…+18 градусов, а уже в дневные часы будут постепенно повышаться. Сегодня ожидаются комфортные +21…+26 градусов, а 30 – 31 августа уже пригреет до +23…+30 градусов. На западе в эти дни ожидается повышение до +33 градусов. Поэтому на такой ноте у нас будет завершаться июль с повышением температурных показателей во второй половине недели, то есть в конце этого месяца.

Какую погоду принесет начало августа?

Если говорить о начале следующего месяца, то какие температуры следует ожидать? Будут ли резкие изменения в показателях?

Начало августа у нас тоже будет с достаточно высокими значениями температуры. К примеру, в ночные часы в течение 1 – 2 августа ожидается +15…+20 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +28…+34 градусов. В западных областях в первые дни августа даже снова может вернуться сильная жара до +35 градусов, а иногда и выше.



В Украине ожидается повышение температур / Фото Unsplash, Johan Ericsson

Будет ли поступление зноя временным, и следует ли в дальнейшем по крайней мере в течение первой декады ожидать похолодания?

Таких предпосылок к резким изменениям, по оценкам и расчетам, которые есть на сегодняшний день, пока нет. Вероятно, в течение первой декады в большинстве регионов Украины температурные показатели будут такими летними, жаркими, в пределах +30 градусов и кое-где даже немного больше.

Каких осадков ожидать в августе?

Будет ли сопровождаться жара, например, осадками в виде дождя, несмотря на поступление антициклона?

В нашем случае, 1 – 2 августа, в основном будет преобладать погода без осадков, хотя в восточных и северных областях в дневные часы, именно во второй половине дня, возможна неустойчивость атмосферы и локальные кучево-дождевые облака, которые иногда могут развиваться до грозовых и, следовательно, выплывать в кратковременные дожди.

Это возможно, но дожди, особенно при жарких условиях, если нет атмосферного фронта, который кардинально меняет воздушную массу, а просто вызваны неустойчивостью атмосферы, в сопровождении с высокой влажностью, несколько труднее могут восприниматься отдельными людьми из-за высоких температур и повышенной влажности одновременно.

Стоит ли также ожидать грозы в ближайшие дни?

На востоке и северо-востоке страны сегодня возможны умеренные осадки. В ночные часы в Луганской области, Донецкой области местами осадки могут быть значительными и сопровождаться грозами. В то же время на остальной территории будет преобладать погода без осадков.



Местами в Украине возможны грозы / Фото Unsplash, Marko Lehikoinen

И начиная с 30 июля по всей территории Украины до 1 августа включительно у нас будет оставаться погода без осадков. Разве что 1 августа в западных, а 2 августа и в большинстве северных областей возможна неустойчивость с локальными грозовыми очагами.

Какая будет погода в августе?

Каким ожидается август в целом – теплее или проходнее климатической нормы, согласно прогнозу Укргидрометцентра?

По оценкам наших специалистов, среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов. Но напоминаем, что это среднемесячная температура, то есть средняя за весь месяц, это не ежедневные показатели.

В горных районах эти среднемесячные значения могут быть в пределах +17…+19 градусов, что в целом на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидаем, что среднемесячная температура будет близка к норме.

Что касается распределения осадков, то их количество ожидается в пределах 34 – 60 миллиметров, что в пределах нормы примерно на 80 – 100%. Но в западных областях они могут быть в пределах 36 – 46 миллиметров, что меньше нормы для этого месяца, то есть где-то 50 – 70% от нормы.



В августе возможен определенный дефицит осадков / Фото Unsplash, Lucas van Oort

Мы можем это видеть, поскольку август начинается с повышения атмосферного давления, антициклонального характера погоды, и, вероятно, в большинстве регионов первая декада у нас пройдет с дефицитом осадков. Хотя локальные кратковременные дожди, конечно, могут быть, но в большинстве своем все же будет преобладать погода без осадков.

Возможны ли заморозки в августе?

Недавно в сети распространяли информацию о возникновении заморозков в августе, опровергнутом Укргидрометцентром. Но возможно ли такое явление в этом месяце?

Мы объяснили, что неправильно интерпретировали нашу информацию.

То, что назвали заморозками, это лишь то, что когда-то такое было и наблюдалось, то есть температуры, особенно на высокогорье или в северных, северо-восточных областях в определенные ночи, за всю историю наблюдений, по территории Украины могли опускаться иногда до 0 градусов или даже немного ниже.

Но для августа этого года пока таких предпосылок у нас нет. Это можно сказать исторические данные, абсолютный минимум за всю историю, когда-либо наблюдавшийся. Речь идет о более чем 100 годах наблюдений, даже около 140 лет наблюдений по территории Украины. Конечно, погода бывает разной.



Заморозков в Украине пока не предсказывают / Unsplash, Ruyan Ayten

Мы помним, что в августе прошлого года у нас также были такие прохладные температуры посреди месяца, но до 0 градусов, конечно, снижений не было. Мы так климатически расположены, что у нас достаточно динамические ценотические процессы.