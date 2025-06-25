Переменная облачность, местами дожди и грозы: прогноз погоды на 26 июня

Погода в четверг, 26 июня, в Украине будет переменчивой. В некоторых регионах прогнозируют дожди, грозы и ветер, однако температура останется теплой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли в июле аномальная жара, много дождей и грозы: прогноз погоды на месяц

Прогноз погоды на 26 июня

Как передают синоптики, ночью вероятен кратковременный дождь на севере и в центре страны, а днем – на Левобережье. На остальной территории без осадков, с переменной облачностью.

Ветер западный и северо-западный со скоростью 7 – 12 метров за секунду. Днем, кроме западных областей, возможны порывы до 15 – 20 метров за секунду.

Ночью на западе, севере и востоке Украины ожидается от +12 до +17 градусов тепла, на остальной территории от +7 до +22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +22 – +27 градусов тепла, а на юге и в Закарпатье – до +32 градусов тепла. Прохладнее всего будет в северных регионах – лишь до +24 градусов.

Какой будет температура в регионах

Киев +21...+23;

Ужгород +27...+29;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +21...+23;

Винница +24...+26;

Одесса +29...+31;

Николаев +28...+30;

Херсон +29...+31;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +21...+23;

Днепр +25...+27;

Запорожье +27...+29;

Донецк +23...+25;

Луганск +21...+23;

Харьков +21...+23.

Погода на 26 июня / Карта Укргидрометцентра