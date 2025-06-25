Переменная облачность, местами дожди и грозы: прогноз погоды на 26 июня
Погода в четверг, 26 июня, в Украине будет переменчивой. В некоторых регионах прогнозируют дожди, грозы и ветер, однако температура останется теплой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 26 июня
Как передают синоптики, ночью вероятен кратковременный дождь на севере и в центре страны, а днем – на Левобережье. На остальной территории без осадков, с переменной облачностью.
Ветер западный и северо-западный со скоростью 7 – 12 метров за секунду. Днем, кроме западных областей, возможны порывы до 15 – 20 метров за секунду.
Ночью на западе, севере и востоке Украины ожидается от +12 до +17 градусов тепла, на остальной территории от +7 до +22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +22 – +27 градусов тепла, а на юге и в Закарпатье – до +32 градусов тепла. Прохладнее всего будет в северных регионах – лишь до +24 градусов.
Какой будет температура в регионах
- Киев +21...+23;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +21...+23;
- Винница +24...+26;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +21...+23.
Погода на 26 июня / Карта Укргидрометцентра