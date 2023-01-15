Постоянные дожди в определенных регионах и облачность: прогноз погоды на 16 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 16 января, в большинстве западных регионов будет дождливая. В то же время, на всех других территориях осадков не будет, хотя синоптики прогнозируют облачный день.
В последние дни погода в Украине становится все холоднее, хотя ожидать значительных снеговых осадков не стоит. Метеорологи дают относительно спокойный прогноз по этому поводу.
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Какая будет погода по регионам
Очевидно, больше не повезло Западу Украины, поскольку в течение дня будет дождь. В то же время температура днем будет выше нуля.
На Севере и Юге нашего государства эксперты предупреждают жителей об умеренной облачности с прояснениями. Также на Востоке может выпасть небольшой снег.
В большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой снег,
– отметили в Укргидрометцентре.
Кроме того, там констатировали, что в Юго-Восточных областях ночью и утром местами будет туман, а на Севере на дорогах кое-где гололедица.
В Центре Украины тоже будет облачно. В частности, в городе Киеве без существенных осадков, хотя на дорогах также может быть гололедица.Обратите внимание! Ветер синоптики прогнозируют южный и юго-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Собственно ночью на Левобережье будет около 0 – 5 градусов мороза, в то время как днем в Западных и Южных областях прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +1...+3
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – -4...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1