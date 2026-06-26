Необычная жара или дожди: синоптики представили первый прогноз погоды на июль в Украине

Июль в Украине, как ожидается, будет жарче, чем обычно. При этом синоптики прогнозируют дефицит осадков, из-за чего в большинстве регионов ближайший месяц может оказаться засушливым.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Какая погода будет в июле?

Среднемесячная температура в июле будет колебаться от 21,8 до 26 градусов тепла, а в Карпатах ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Это на 2 градуса выше климатической нормы, а в западных областях — на 3 градуса выше нормы.

В то же время месячное количество осадков ожидается от 26 до 71 миллиметра. В Карпатах и на Прикарпатье местами может выпасть от 79 до 119 миллиметров осадков. По прогнозу, такое количество осадков составит лишь 60–75 % от нормы.

Отметим, что таким образом в большинстве регионов страны июль ожидается более засушливым, чем обычно.

Какова общая климатическая характеристика июля?

Согласно обнародованной информации, средняя температура воздуха в июле на территории Украины обычно составляет от 19 до 24,8 градуса тепла. В Карпатах этот показатель ниже и колеблется от 13 до 18 градусов тепла.

Синоптики напоминают, что абсолютный минимум температуры воздуха в июле за годы наблюдений составлял от 0,1 до 9 градусов тепла. В южных областях местами температура не опускалась ниже 9,1–12,8 градуса тепла.

В то же время в высокогорье Карпат местами фиксировались даже колебания от 1,6 градуса тепла до 0,6 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха в течение июля составляет от 33,4 до 39,6 градусов тепла.

В южных, восточных, а также местами в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях воздух прогревался до 40 – 41,6 градуса тепла. В горных районах максимальная температура составляла 26,6 – 37 градусов тепла.

Июль — самый тёплый месяц года с периодами нестабильной погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также периодами жаркой засушливой погоды,

– отмечают специалисты.

Больше всего осадков в июле обычно выпадает в западных и северных областях, а также в Винницкой области — от 62 до 119 миллиметров. В Карпатах месячная норма ещё выше и достигает 131–170 миллиметров, тогда как на остальной территории страны обычно выпадает 37–75 миллиметров, а на юго-востоке местами всего 23–36 миллиметров.

Обратите внимание! Вышеупомянутые показатели не являются точным прогнозом на месяц, а представляют собой лишь анализ данных прошлых лет!

Какой будет погода в конце июня?

Отметим, что Укргидрометцентр незадолго до этого сообщил о поступлении на территорию нашей страны жаркого воздуха с севера Африки , который надвигается через южную и центральную Европу в конце июня.

Кстати, синоптик Виталий Постригань также отмечал, что в Украину в течение ближайших выходных придет волна жары из Западной Европы. В регионах ожидается повышение температуры воздуха до 34–36 градусов тепла.