Где будет сильная жара, а в каких областях – дожди и грозы

В ближайшие дни часть Украины снова накроют дожди и грозы. И пока в одних областях будет лить, в других – сильная жара до +38 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 13 – 14 июля?

Синоптики прогнозировали, что 12 – 13 июля на Левобережье, в субботу днем также на Западе, 14 июля в западных и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Тем временем на остальной территории Украины осадков не будет.

13 – 14 июля ночью температура воздуха будет достигать +13 – +19 градусов, днем +24 – +30 градусов. Однако на Юго-Востоке, в понедельник и на Юге ночью +16 – +22 градуса, а днем +30 – +38 градусов.

Обратите внимание! Ранее интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха объясняла, что классические летние ливневые дожди и грозы всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и отдельным градом.