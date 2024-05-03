В каких областях снова ударят заморозки

Уже этой ночью в части областей Украины снова ударят заморозки. Температура упадет до -3 градусов.

Где именно будут наблюдаться заморозки, рассказали синоптики, передает 24 Канал.

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В каких областях будут заморозки этой ночью

В ночь на субботу в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ожидается 1 – 6 градусов тепла. Впрочем, на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса. Днем 11 – 16 градусов тепла.

Тем временем на остальной территории ночью 4 – 9 тепла, на Юге и Закарпатье до +13; днем 15 – 20, в западных областях 21 – 26 градусов.

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