В каких областях снова ударят заморозки
3 мая 2024, 20:14Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Уже этой ночью в части областей Украины снова ударят заморозки. Температура упадет до -3 градусов.
Где именно будут наблюдаться заморозки, рассказали синоптики, передает 24 Канал.
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В каких областях будут заморозки этой ночью
В ночь на субботу в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ожидается 1 – 6 градусов тепла. Впрочем, на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса. Днем 11 – 16 градусов тепла.
Тем временем на остальной территории ночью 4 – 9 тепла, на Юге и Закарпатье до +13; днем 15 – 20, в западных областях 21 – 26 градусов.
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Какая будет погода в мае
- Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, какой погоды ждать в последний месяц весны. Заметила, что по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя за май температура воздуха может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины. Между тем на остальной территории нашего государства – в пределах нормы.
- Также Балабух ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее мая.
- "Это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины", – отметила метеоролог.
- Кроме того, добавила, что средняя температура мая на значительной территории Украины в пределах 15 – 18 градусов. А в начале апреля этого года средняя за сутки температура достигала 18 и даже 20 градусов тепла.
- Кстати, максимальная температура воздуха в первой половине апреля достигала +25, а в отдельных районах +29 градусов. Это аж на 10 – 15 градусов выше климатической нормы.
- Вера Балабух также рассказала, ожидается, что это лето в Украине будет теплым, впрочем, не жарким. Так, периоды аномальной жары маловероятны.