Де саме будуть спостерігатися заморозки, розповіли синоптики, передає 24 Канал.
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В яких областях будуть заморозки цієї ночі
У ніч на суботу в східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях очікується 1 – 6 градусів тепла. Втім, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси. Вдень 11 – 16 градусів тепла.
Тим часом на решті території вночі 4 – 9 тепла, на Півдні та Закарпатті до +13; вдень 15 – 20, у західних областях 21 – 26 градусів.
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Яка буде погода у травні
- Раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, якої погоди чекати в останній місяць весни. Зауважила, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, середня за травень температура повітря може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.
- Також Балабух відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за травень.
- "Це малоймовірно. А от початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України", – зазначила метеорологиня.
- Окрім того, додала, що середня температура травня на значній території України в межах 15 – 18 градусів. А початку квітня цього року середня за добу температура сягала 18 і навіть 20 градусів тепла.
- До речі, максимальна температура повітря в першій половині квітня сягала +25, а в окремих районах +29 градусів. Це аж на 10 – 15 градусів вище за кліматичну норму.
- Віра Балабух також розповіла, очікується, що це літо в Україні буде теплим, втім, не спекотним. Так, періоди аномальної спеки малоймовірні.