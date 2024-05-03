Де саме будуть спостерігатися заморозки, розповіли синоптики, передає 24 Канал.

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В яких областях будуть заморозки цієї ночі

У ніч на суботу в східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях очікується 1 – 6 градусів тепла. Втім, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси. Вдень 11 – 16 градусів тепла.

Тим часом на решті території вночі 4 – 9 тепла, на Півдні та Закарпатті до +13; вдень 15 – 20, у західних областях 21 – 26 градусів.

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