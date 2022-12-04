Каша на дорогах и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, Украину окутает сильный и порывистый ветер. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег и гололед.

В столице ожидается сухая холодная и ветреная погода. Ночью температура будет колебаться от -6 до -9 градусов, днем от -2 до -4 градусов.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что в понедельник обойдется без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами днем местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Специалисты отмечают, что в северных областях и в Карпатах на дорогах местами возможен гололед.

Прогнозируют восточный и юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, в юго-восточной части местами возможны порывы ветра 15 метров в секунду.

Температура в западных областях и на крайнем юге страны будет колебаться ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем – от 1 до 4 градусов тепла. В Закарпатье прогнозируют днем 2 – 7 градусов тепла.

На остальной территории ночью ожидают 5 – 10 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов мороза.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на востоке, севере и в центре Украины ночью 5 декабря будет морозно. Минимальная температура воздуха будет опускаться до -6... -12 градусов.

На западе и юге в ночные часы ожидается 0 – 3 градуса мороза. В понедельник днем максимальная температура воздуха будет составлять от -2 до -5 градусов. На западе и юге – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Синоптик предупреждает, что практически повсюду будет порывистый ветер. А на востоке Украины ожидают даже звездную ночь и солнечный день, прояснение. Лишь к вечеру в понедельник в западных областях может появиться дождь.



Диденко отмечает необходимость защиты лица и рук (ни в коем случае не увлажняющим кремом), ведь мороз быстро "щиплет". Кроме того, синоптик прогнозирует потепление с середины следующей недели на востоке, севере и в центре Украины.

Погода в городах Украины

Ужгород – +5...+7

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – --1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -4...-2

Винница – -3...-1

Одесса – -1...+1

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -6…-4

Черкассы – -7…-5

Чернигов – -4…-2

Сумы – -3...+1

Полтава – -4...-2

Днепр – -3…-1

Запорожье – 0...-2

Донецк – -10...-8

Луганск – -8...-6

Харьков – -4...-2

Киев – -4...-2

Прогноз погоды на 5 декабря / Карта Укргидрометцентра