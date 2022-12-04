Каша на дорогах и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 5 декабря

4 декабря 2022, 14:35
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Источник:

Укргидрометцентр

В понедельник, 5 декабря, Украину окутает сильный и порывистый ветер. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег и гололед.

В столице ожидается сухая холодная и ветреная погода. Ночью температура будет колебаться от -6 до -9 градусов, днем от -2 до -4 градусов.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что в понедельник обойдется без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами днем местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Специалисты отмечают, что в северных областях и в Карпатах на дорогах местами возможен гололед.

Прогнозируют восточный и юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, в юго-восточной части местами возможны порывы ветра 15 метров в секунду.

Температура в западных областях и на крайнем юге страны будет колебаться ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем – от 1 до 4 градусов тепла. В Закарпатье прогнозируют днем 2 – 7 градусов тепла.

На остальной территории ночью ожидают 5 – 10 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов мороза.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на востоке, севере и в центре Украины ночью 5 декабря будет морозно. Минимальная температура воздуха будет опускаться до -6... -12 градусов.

На западе и юге в ночные часы ожидается 0 – 3 градуса мороза. В понедельник днем максимальная температура воздуха будет составлять от -2 до -5 градусов. На западе и юге – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Синоптик предупреждает, что практически повсюду будет порывистый ветер. А на востоке Украины ожидают даже звездную ночь и солнечный день, прояснение. Лишь к вечеру в понедельник в западных областях может появиться дождь.

Диденко отмечает необходимость защиты лица и рук (ни в коем случае не увлажняющим кремом), ведь мороз быстро "щиплет". Кроме того, синоптик прогнозирует потепление с середины следующей недели на востоке, севере и в центре Украины.

Погода в городах Украины

  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – +1...+3
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – --1...+1
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -4...-2
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – 0...+2
  • Кропивницкий – -6…-4
  • Черкассы – -7…-5
  • Чернигов – -4…-2
  • Сумы – -3...+1
  • Полтава – -4...-2
  • Днепр – -3…-1
  • Запорожье – 0...-2
  • Донецк – -10...-8
  • Луганск – -8...-6
  • Харьков – -4...-2
  • Киев – -4...-2

Прогноз погоды на 5 декабря / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анна Романюк