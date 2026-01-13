Потепление уже близко: когда ослабнут морозы, и где отойдет холод

Погода в Украине в конце текущей недели удивит незначительными сюрпризами. В некоторых областях предполагаются ослабление морозов, температурные показатели вырастут на несколько градусов.

В частности, теплее станет в западной части. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для META.UA.

Когда потепление придет в Украину?

Уже 15 января сильные морозы отойдут от западных областей, однако в северных и северо-восточных регионах в ночные часы еще будет от 15 до 23 градусов мороза. Днем в Украине будет от 10 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В пятницу, 16 января, в ночное время температура воздуха в западных, южных и местами центральных регионах будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В северных и восточных областях еще сохранятся морозы в диапазоне от 12 до 18 градусов мороза, в дневные часы там предполагается от 4 до 11 градусов мороза. Но в субботу, 17 января, в западной части еще будет мороз.

Так, по словам синоптика, в северо-западных областях ночью еще будет от 14 до 20 градусов мороза, а днем – от 8 до 13 градусов мороза. В остальных областях ожидается от 11 градусов мороза до 0 в течение суток.

В воскресенье, 18 января, температура будет в пределах от 5 до 13 градусов мороза ночью и от 1 до 8 градусов мороза днем. В южной части и на крайнем западе в течение суток будет от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Какую погоду ждать пока?