Потепление уже близко: когда ослабнут морозы, и где отойдет холод
- В Украине ожидается незначительное потепление с 15 января, с частичным ослаблением морозов в западных областях.
- До 18 января в южных и западных регионах температура местами поднимется даже до 4 градусов тепла.
Погода в Украине в конце текущей недели удивит незначительными сюрпризами. В некоторых областях предполагаются ослабление морозов, температурные показатели вырастут на несколько градусов.
В частности, теплее станет в западной части. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для META.UA.
Когда потепление придет в Украину?
Уже 15 января сильные морозы отойдут от западных областей, однако в северных и северо-восточных регионах в ночные часы еще будет от 15 до 23 градусов мороза. Днем в Украине будет от 10 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В пятницу, 16 января, в ночное время температура воздуха в западных, южных и местами центральных регионах будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В северных и восточных областях еще сохранятся морозы в диапазоне от 12 до 18 градусов мороза, в дневные часы там предполагается от 4 до 11 градусов мороза. Но в субботу, 17 января, в западной части еще будет мороз.
Так, по словам синоптика, в северо-западных областях ночью еще будет от 14 до 20 градусов мороза, а днем – от 8 до 13 градусов мороза. В остальных областях ожидается от 11 градусов мороза до 0 в течение суток.
В воскресенье, 18 января, температура будет в пределах от 5 до 13 градусов мороза ночью и от 1 до 8 градусов мороза днем. В южной части и на крайнем западе в течение суток будет от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.
Какую погоду ждать пока?
До потепления Украину ждет период сильных морозов. Из-за поступления арктического воздуха в отдельных регионах страны ночные температурные показатели могут снизиться до даже 25 градусов мороза.
К слову, из-за непогоды, в частности сильный снег, шквалы ветра и гололедицу на дорогах, сохраняется І уровень опасности, желтый. Но дальнейшего ухудшения подобной ситуации пока не предвидится.
Заметим также, что недавно некоторые платформы сообщали, что уже во второй декады января возможно сильное похолодание до 30 градусов мороза. Впрочем, в ближайшей перспективе этого не ожидается.