Аномальная жара или холод: каким будет лето 2026 в Украине
- Погода летом 2026 года в Украине может быть комфортной, но точные температуры пока невозможно спрогнозировать.
- Ожидается, что средняя температура воздуха, вероятно, может превышать климатическую норму на 1 – 2 градуса.
Погода в Украине летом 2026 года ожидается комфортной, и местами жаркой. Но пока спрогнозировать точные температурные значения невозможно.
Такую информацию рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в недавнем интервью для "Телеграфа".
Какая будет погода летом 2026 года?
Погода летом на протяжении последних лет была довольно жаркой, местами значения повышались до +40 градусов. Но пока, как объяснила Вера Балабух, невозможно точно спрогнозировать условия на лето 2026 года.
По ее словам, долгосрочных прогнозах можно говорить только об аномалиях, например, по температуре, осадками или климатической нормой. В то же время спрогнозировать точные температурные показатели пока сложно.
Долгосрочные прогнозы предусматривают только аномалии средней за сезон или месяц температуры воздуха, количества осадков и их вероятность. То есть ожидаются ли эти значения выше-ниже нормы, или в пределах нормы,
– объяснила она.
В то же время специалист добавила, что, по прогнозам ведущих мировых метеоцентров, средняя температура воздуха в течение месяца летом 2026 года может превышать климатическую норму на ориентировочно 1 – 2 градусов.
В свою очередь количество осадков за сезон может быть в пределах нормы. Впрочем, как отметила Вера Балабух, имеющиеся прогнозы, к сожалению, не позволяют точно определять их распределение по территории в течение всего сезона.
"Если, например, в каком-то пункте за один дождь выпадет 3,5 месячных нормы осадков и это будет единственный дождь за лето, то количество осадков будет выше нормы, хотя, на самом деле, будет наблюдаться сильная засуха", – пояснила она.
Обратите внимание! Укргидрометцентр сообщил, что громкие заявления медиа о "аномально жаркое лето", которые появились в сети ранее, не соответствуют научным оценкам. Вероятность развития Эль-Ниньо есть, но пока нейтральные условия преобладают.
Какой будет погода в ближайшее время?
Ранее сообщали, что циклоны над Беларусью и Турцией принесут в Украину кратковременные дожди и грозы до 18 апреля. А уже с 19 апреля ожидается волна холодного арктического воздуха с ночными заморозками.
Из-за влияния этого циклона, как объяснял Иван Семилит, в Карпатах может выпасть мокрый снег, что является нормой для этого региона. Зато в южных и большинство центральных областей будет преобладать сухая погода.