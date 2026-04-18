Аномальная жара или холод: каким будет лето 2026 в Украине

Погода в Украине летом 2026 года ожидается комфортной, и местами жаркой. Но пока спрогнозировать точные температурные значения невозможно.

Такую информацию рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в недавнем интервью для "Телеграфа".

Какая будет погода летом 2026 года?

Погода летом на протяжении последних лет была довольно жаркой, местами значения повышались до +40 градусов. Но пока, как объяснила Вера Балабух, невозможно точно спрогнозировать условия на лето 2026 года.

По ее словам, долгосрочных прогнозах можно говорить только об аномалиях, например, по температуре, осадками или климатической нормой. В то же время спрогнозировать точные температурные показатели пока сложно.

Долгосрочные прогнозы предусматривают только аномалии средней за сезон или месяц температуры воздуха, количества осадков и их вероятность. То есть ожидаются ли эти значения выше-ниже нормы, или в пределах нормы,

– объяснила она.

В то же время специалист добавила, что, по прогнозам ведущих мировых метеоцентров, средняя температура воздуха в течение месяца летом 2026 года может превышать климатическую норму на ориентировочно 1 – 2 градусов.

В свою очередь количество осадков за сезон может быть в пределах нормы. Впрочем, как отметила Вера Балабух, имеющиеся прогнозы, к сожалению, не позволяют точно определять их распределение по территории в течение всего сезона.

"Если, например, в каком-то пункте за один дождь выпадет 3,5 месячных нормы осадков и это будет единственный дождь за лето, то количество осадков будет выше нормы, хотя, на самом деле, будет наблюдаться сильная засуха", – пояснила она.

Обратите внимание! Укргидрометцентр сообщил, что громкие заявления медиа о "аномально жаркое лето", которые появились в сети ранее, не соответствуют научным оценкам. Вероятность развития Эль-Ниньо есть, но пока нейтральные условия преобладают.

