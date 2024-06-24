Во Львове прогнозируют грозу, шквал и град: когда погода может ухудшиться

В ближайшее время во Львове ожидается гроза и град. В городе также возможны сильные порывы ветра.

В связи с такими погодными условиями мэрия призывает горожан быть осторожными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Когда во Львове прогнозируют ухудшение погоды

По прогнозам синоптиков, вечером 23 июня и ночью и утром 24 июня во Львове ожидаются гроза, порывы ветра со скоростью до 15 – 20 метров в секунду и град.

Днем 24 июня порывы северо-западного ветра также составят до 20 метров в секунду. Вследствие этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Добавим, что желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды объявили и в Днепропетровской области. Там ожидается гроза, которая продлится до конца суток 23 июня.

Во время грозы рекомендуется закрывать окна в доме. В случае, если вы находитесь на улице – не стоит прятаться от непогоды под деревьями или высокими конструкциями, вблизи металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен и опор электропередач.