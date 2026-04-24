Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 апреля, 20:00
Необычный холод или жара: синоптики дали первый прогноз погоды на май в Украине

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Среднемесячная температура в мае прогнозируется на уровне 12 – 15 градусов, что на 1,5 градуса ниже нормы.
  • Количество осадков составит 35 – 76 миллиметров, а в горных областях – 88 – 138 миллиметров, что является 80–100% от нормы.

После нестабильных марта и апреля к нам приближается май, условия которого, как предупреждают синоптики, будут прохладнее привычной нормы.

Об этом свидетельствует обновленный месячный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в мае?

В целом среднемесячная температура в мае, вероятно, составит в пределах 12 – 15 градусов тепла, в горных районах Карпат и Крыма предусматривают 9 – 12 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Месячное количество осадков, по данным синоптиков, будет от 35 до 76 миллиметров. Во Львовской, Ивано-Франковской областях, в горах Закарпатской и Черновицкой областей – 88 – 138 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.

Обратите внимание! Месячные прогнозы и сезонные прогнозы составляют на общих тенденциях, и точный сценарий невозможно спрогнозировать заранее, из-за того, что процессы в атмосфере постоянно меняются.

Какая общая климатическая характеристика мая?

Обычно среднемесячная температура в мае составляет 13 – 17 градусов тепла, в горных районах показатель составляет 7 – 12 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры колеблется в пределах 0,5 – 9,5 градусов мороза.

В южных и Киевской областях этот показатель составляет 0,2 – 3 градусов тепла. Абсолютный максимум был 29,5 – 39 градусов тепла. В то же время в Карпатах и горах Крыма местами специалисты фиксировали 22 – 28,4 градусов тепла.

Среднемесячное количество осадков в основном составляет 22–60 миллиметров. В западных, Винницкой областях и в горах Крыма фиксировали 62–81 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье показатель составлял 85–148 миллиметра.

Важно. Вышеупомянутые значения не являются точным прогнозом на месяц, а лишь анализ показателей прошлых лет!

Какие условия будут до конца апреля?

  • Недавно синоптик Виталий Постригань предупредил, что ощутимого потепления на территории Украины по меньшей мере до конца апреля не будет из-за влияния северного процесса, который принес новую порцию холодного воздуха.

  • В свою очередь Иван Семилит также предупреждал, что из-за нового циклона, который будет поступать к нам с северо-востока, до конца текущего месяца в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер.

  • Также синоптики предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до 0...-5 для некоторых восточных и северных областей в ближайшие дни. Поэтому там объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

К слову, Наталья Птуха объясняла, что заморозки и осадки в виде мокрого снега, которые фиксируют в конце апреля, выходят за пределы климатической нормы, но не являются серьезной аномалией и их возникновение возможно.

Связанные темы:

Новости Украины Непогода в Украине
Погода