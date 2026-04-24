Необычный холод или жара: синоптики дали первый прогноз погоды на май в Украине

После нестабильных марта и апреля к нам приближается май, условия которого, как предупреждают синоптики, будут прохладнее привычной нормы.

Об этом свидетельствует обновленный месячный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в мае?

В целом среднемесячная температура в мае, вероятно, составит в пределах 12 – 15 градусов тепла, в горных районах Карпат и Крыма предусматривают 9 – 12 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Месячное количество осадков, по данным синоптиков, будет от 35 до 76 миллиметров. Во Львовской, Ивано-Франковской областях, в горах Закарпатской и Черновицкой областей – 88 – 138 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.

Обратите внимание! Месячные прогнозы и сезонные прогнозы составляют на общих тенденциях, и точный сценарий невозможно спрогнозировать заранее, из-за того, что процессы в атмосфере постоянно меняются.

Какая общая климатическая характеристика мая?

Обычно среднемесячная температура в мае составляет 13 – 17 градусов тепла, в горных районах показатель составляет 7 – 12 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры колеблется в пределах 0,5 – 9,5 градусов мороза.

В южных и Киевской областях этот показатель составляет 0,2 – 3 градусов тепла. Абсолютный максимум был 29,5 – 39 градусов тепла. В то же время в Карпатах и горах Крыма местами специалисты фиксировали 22 – 28,4 градусов тепла.

Среднемесячное количество осадков в основном составляет 22–60 миллиметров. В западных, Винницкой областях и в горах Крыма фиксировали 62–81 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье показатель составлял 85–148 миллиметра.

Важно. Вышеупомянутые значения не являются точным прогнозом на месяц, а лишь анализ показателей прошлых лет!

Какие условия будут до конца апреля?

Недавно синоптик Виталий Постригань предупредил, что ощутимого потепления на территории Украины по меньшей мере до конца апреля не будет из-за влияния северного процесса, который принес новую порцию холодного воздуха.

В свою очередь Иван Семилит также предупреждал, что из-за нового циклона, который будет поступать к нам с северо-востока, до конца текущего месяца в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер.

Также синоптики предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до 0...-5 для некоторых восточных и северных областей в ближайшие дни. Поэтому там объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

К слову, Наталья Птуха объясняла, что заморозки и осадки в виде мокрого снега, которые фиксируют в конце апреля, выходят за пределы климатической нормы, но не являются серьезной аномалией и их возникновение возможно.