Переменная облачность и дожди: прогноз погоды в Украине на 1 октября
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 1 октября, в Украине ожидается переменная облачность, а местами осадки. Синоптики прогнозируют также ветер.
Второй месяц осени начнется с облачной погоды. В некоторых регионах обойдется без осадков.
Смотрите также Сильный заморозок во Львове и области ожидают уже на этой неделе: предупреждение синоптиков
Какой будет погода в Украине
В частности, прогнозируют, что в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму будет облачно с прояснениями. Также там возможен дождь, а на остальной территории переменная облачность, без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье восточный, 7 – 12 метров в секунду, в восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +3...+8 градусов тепла, днем +8...+13 градусов. В то же время на остальной территории ночью +9...+14 градусов, на юге страны до +17 градусов, днем +17...+22 градуса, в восточных областях до +25 градусов.
На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от +3 градусов тепла до -2 мороза, днем +4...+9 градусов тепла.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. В Киеве ночью ожидается +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +17...+19;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.