Переменная облачность и дожди: прогноз погоды в Украине на 1 октября

30 сентября 2024, 15:22
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Автор: Виктория Кульженко

Источник:

Укргидрометцентр

Во вторник, 1 октября, в Украине ожидается переменная облачность, а местами осадки. Синоптики прогнозируют также ветер.

Второй месяц осени начнется с облачной погоды. В некоторых регионах обойдется без осадков.

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Какой будет погода в Украине

В частности, прогнозируют, что в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму будет облачно с прояснениями. Также там возможен дождь, а на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье восточный, 7 – 12 метров в секунду, в восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +3...+8 градусов тепла, днем +8...+13 градусов. В то же время на остальной территории ночью +9...+14 градусов, на юге страны до +17 градусов, днем +17...+22 градуса, в восточных областях до +25 градусов.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от +3 градусов тепла до -2 мороза, днем +4...+9 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. В Киеве ночью ожидается +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +17...+19;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +23...+25.


Прогноз погоды на 1 октября / Укргидрометцентр