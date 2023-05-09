Восток будут активно заливать дожди: прогноз погоды в Украине 10 мая
Погода в Украине в среду, 10 мая, облачно с прояснениями. В то же время, синоптики прогнозируют дожди на большинстве территории Украины. Относительно сухо будет только на Западе.
На Одесщине, Луганщине, Донетчине, Запорожье и Харьковщине ожидают сильные ливни.
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Погода в регионах Украины
В восточных и юго-восточных областях ожидают кратковременные дожди. Температура воздуха на Востоке поднимется до +11…+13 градусов. На Западе будет несколько теплее – до +13…+15 градусов. Там тоже будет облачно, но с прояснениями.
Осадки ожидают и на Севере. Столбики термометров покажут +12...+14 градусов. На юге температура воздуха будет почти идентичной – +12…+14 градусов днем. Ночные заморозки ожидают в:
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Николаевская область.
В Киевской области также будет бесполезно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью будет составлять +1...+6 градусов и +10...+15 градусов днем.
Предупреждение о пожарной опасности по Украине
Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение о пожарной опасности по Украине / Фото Укргидрометцентра
Погода в городах Украины
Киев – +12...+14
Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +14...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Прогноз погоды в Украине 10 мая / Фото Укргидрометцентра