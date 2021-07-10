Прогноз погоды на 11 июля: в Украине – адская жара до +34 и грозы
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики прогнозируют, что погода в Украине в воскресенье, 11 июля, будет жаркой. В большинстве областей будет светить солнце, только в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине – грозы.
Метеорологи сообщают, что страна будет находиться в горячем воздухе, поэтому пожарная опасность возрастает. Стоит отказаться от всего, что потребует очага, в частности жарки шашлыков.
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Какой будет погода в Украине
Несмотря на осадки в трех регионах температура воздуха на Западе будет колебаться от +28 до +33 градусов. Наибольшей жары следует ожидать в восточных областях – +31... +34 градуса.
На Севере синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометрах покажут +31... +33 градуса. В южных регионах 11 июля также без осадков. Там следует ожидать +31... +33 градуса.
В Киеве, как и почти по всей территории страны, – теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +31... +33 градуса.
Ослабление жары возможно с 18 – 19 июля, будет распространяться свежесть сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет продолжаться,
– отметила Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 11 июля
Ужгород – +29... +31
Львов – 28... +30
Ивано-Франковск – 28... +30
Тернополь – +29... +31
Черновцы – +29... +31
Хмельницкий – +29... +31
Луцк – +31... +33
Ровно – +31... +33
Житомир – +31... +33
Винница – +31... +33
Одесса – +31... +33
Николаев – +31... +33
Херсон – +31... +33
Симферополь – +31... +33
Кропивницкий – +31... +33
Черкассы – +31... +33
Чернигов – +31... +33
Сумы – +31... +33
Полтава – +31... +33
Днепр – +31... +33
Запорожье – +31... +33
Донецк – +31... +33
Луганск – 32... +34
Харьков – +31... +33
Киев – +31... +33