Чрезвычайная жара до +40 градусов: прогноз погоды в Украине на 11 июля

10 июля 2024, 16:46
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Укргидрометцентр

В четверг, 11 июля, в Украине ожидается жара. Синоптики также прогнозируют местами кратковременные дожди.

В Украине будет держаться сухая жаркая погода. Однако только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами возможны кратковременные дожди и гроза.

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Какой будет погода в Украине

Ожидается, что ветер будет преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью будет +20...+25 градусов, днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов.

Кроме этого, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара, +40 градусов. На остальной территории ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса (на высокогорье Карпат ночью температура будет +15...+20 градусов, днем +21...+26 градусов).

Какой будет погода на Киевщине

В️ столице и области ожидается сухая жаркая погода с температурой ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса;

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +20...+22 градуса, днем +32...+34 градуса. Ветер ожидается северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +31...+33,
  • Ужгород +31...+33,
  • Львов +31...+33,
  • Ивано-Франковск +31...+33,
  • Тернополь +31...+33,
  • Черновцы +31...+33,
  • Хмельницкий +31...+33,
  • Луцк +31...+33,
  • Ровно +31...+33,
  • Житомир +31...+33,
  • Винница +36...+38,
  • Одесса +37...+39,
  • Николаев +38...+40,
  • Херсон +38...+40,
  • Симферополь +32...+34,
  • Кропивницкий +35...+37,
  • Черкассы +36...+38,
  • Чернигов +31...+33,
  • Сумы +31...+33,
  • Полтава +36...+38,
  • Днепр +36...+38,
  • Запорожье +36...+38,
  • Донецк +34...+36,
  • Луганск +33...+35,
  • Харьков +36...+38.


Прогноз погоды на 11 июля / Укргидрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко