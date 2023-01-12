На востоке морозы, на Западе местами мокрый снег: прогноз погоды на 12 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 12 января, в большинстве своем будет сухой и солнечной. Однако на Востоке нашей страны продолжают держаться морозы, а в ряде регионов возможны осадки.
Холоднее всего днем будет на Луганщине, а самое теплое – на Львовщине, Закарпатье и в Крыму. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -8 до +8 градусов.
Интересно Земля на Востоке замерзает и это влияет на возможное наступление России или Украины – Bloomberg
Погода в регионах
На Западе ночью температура воздуха в основном колебалась в пределах 0 градусов, но днем столбики термометра поднимутся до +4...+8 градусов. Осадки синоптики прогнозируют только в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – там возможны дождь и мокрый снег.
На Севере будет гораздо холоднее. Ночью там термометры показывали -10…-6 градусов. Днем температура будет большей частью ниже нуля – от -3 до +1. Осадков синоптики не предполагают.
На Юге и в Центре ночью столбики термометра опустились до -9...-3 градусов, но днем синоптики прогнозируют несколько более высокие показатели - от -2 до +5 градусов. Осадки синоптики прогнозируют только в Одесской области – там возможны небольшие дожди и мокрый снег.
На Востоке день будет холодным, особенно в Донецкой и Луганской областях. После ночных морозов -10...-8 градусов, днем там температура будет почти такой же -8...-5 градусов. В Харьковской области будет теплее – от -2 до 0 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
В Киеве день будет с легким морозом – от -3 до -1 градуса. Осадков тоже не прогнозируют.
Погода в городах
Киев – -3...-1
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – -1...+1
Винница – -2...0
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – -2...0
Черкассы – -2...0
Чернигов – -3...-1
Сумы – -3...-1
Полтава – -2...0
Днепр – -1...+1
Запорожье – +2...+4
Донецк – -7...-5
Луганск – -8...-6
Харьков – -2...0