Гололед и понижение температуры воздуха: прогноз погоды на 12 января

11 января 2024, 15:02
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Источник:

Укргидрометцентр

Январь в Украине оказался довольно холодным. Так, в пятницу, 12 января, синоптики прогнозируют холодную погоду, местами возможны осадки.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако ожидаются прояснения. Ночью возможен снег, но днем осадки не ожидаются.

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Какая будет погода в Украине

Водителям следует быть осторожными и не терять бдительности на дорогах, ведь синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура будет колебаться от -13 до -8 ночью и днем. Одновременно ночью на Черниговщине и Сумщине возможно до -16 мороза. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток температура будет -2...-7 градусов мороза.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. На дорогах также гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем -13...-8 градусов мороза. В Киеве ночью и днем около -10 градусов мороза.

Погода в областных центрах

  • Киев -11…-9
  • Ужгород -5…-3
  • Львов -9…-7
  • Ивано-Франковск -9…-7
  • Тернополь -10…-8
  • Черновцы -6…-4
  • Хмельницкий -11…-9
  • Луцк -11…-9
  • Ровно -11…-9
  • Житомир -11…-9
  • Винница -11…-9
  • Одесса -5…-3
  • Николаев -6…-4
  • Херсон -5…-3
  • Симферополь -3…-1
  • Кропивницкий -9…-7
  • Черкассы -11…-9
  • Чернигов -13…-11
  • Сумы -14…-12
  • Полтава -11…-9
  • Днепр -12…-10
  • Запорожье -7…-5
  • Донецк -12…-10
  • Луганск -12…-10
  • Харьков -13…-11


Прогноз погоды на 12 января / Укргидрометцентр.

Автор: Вікторія Кульженко