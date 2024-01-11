Гололед и понижение температуры воздуха: прогноз погоды на 12 января

Январь в Украине оказался довольно холодным. Так, в пятницу, 12 января, синоптики прогнозируют холодную погоду, местами возможны осадки.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако ожидаются прояснения. Ночью возможен снег, но днем осадки не ожидаются.

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Какая будет погода в Украине

Водителям следует быть осторожными и не терять бдительности на дорогах, ведь синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура будет колебаться от -13 до -8 ночью и днем. Одновременно ночью на Черниговщине и Сумщине возможно до -16 мороза. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток температура будет -2...-7 градусов мороза.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. На дорогах также гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем -13...-8 градусов мороза. В Киеве ночью и днем около -10 градусов мороза.

Погода в областных центрах

Киев -11…-9

Ужгород -5…-3

Львов -9…-7

Ивано-Франковск -9…-7

Тернополь -10…-8

Черновцы -6…-4

Хмельницкий -11…-9

Луцк -11…-9

Ровно -11…-9

Житомир -11…-9

Винница -11…-9

Одесса -5…-3

Николаев -6…-4

Херсон -5…-3

Симферополь -3…-1

Кропивницкий -9…-7

Черкассы -11…-9

Чернигов -13…-11

Сумы -14…-12

Полтава -11…-9

Днепр -12…-10

Запорожье -7…-5

Донецк -12…-10

Луганск -12…-10

Харьков -13…-11



Прогноз погоды на 12 января / Укргидрометцентр.