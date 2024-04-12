Весенняя жара и небольшие облака: прогноз погоды на 13 апреля

Погода в субботу, 13 апреля, будет продолжать радовать украинцев солнечными лучами и теплом. По всей территории страны температура будет держаться на отметках около +20 градусов.

Беспокоиться из-за осадков гражданам большинства регионов также не стоит – на небе время от времени будут появляться облака. Небольшой дождь возможен только на Севере.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 13 апреля небо будет облачным, однако с прояснениями. Осадков не предвидится, но только в северной части днем небольшой кратковременный дождь. Ожидается небольшой северо-западный/западный ветер – его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью по Украине не будет превышать 7 – 12 градусов, а днем отметки будут показывать 16 – 21 градусов. В Карпатах будет прохладнее – ночью 2 – 7 градусов тепла, а днем 10 – 15 градусов.

Погода нв Киевской области

В Киевской области, как и на остальных территориях, будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется отсутствие осадков, однако, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать 7 – 12 градусов, а днем не будет превышать 16 – 21 градус. Непосредственно в Киеве ночью около 10 градусов, днем – 17 – 19 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +`20...+22

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +18...+20

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +18...+20

Луцк +16...+18

Ровно +17...+19

Житомир +17...+19

Винница +19...+21

Одесса +19...+21

Николаев +20...+22

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +18...+20

Черкассы +18...+20

Чернигов +17...+19

Сумы +17...+19

Полтава +18...+20

Днепр +18...+20

Запорожье +20...+22

Донецк +19...+21

Луганск +19...+21

Харьков +18...+20

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / Укргидрометцентр