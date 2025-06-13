Дождь почти по всей Украине: какой будет погода 13 июня
В пятницу, 13 июня, синоптики снова прогнозируют дожди. Осадки охватят едва ли не всю территорию Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 13 июня
Будет облачно с прояснениями. Ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура на юге страны ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; на остальной территории ночью +8...+13, днем +15...+20 градусов (в Карпатах ночью +1...+6, днем +10...+15).
С северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений,
– объяснили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и Киевской области 13 июня
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 18 метров в секунду. Поэтому в Киеве и области объявлен I уровень опасности (желтый).
Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20; в Киеве ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Днем 13 июня в Украине, кроме крайнего запада, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Опасные метеорологические явления в Украине 13 июня / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +19...+21
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +16...+18
- Тернополь +16...+18
- Черновцы +16...+18
- Хмельницкий +16...+18
- Луцк +17...+19
- Ровно +17...+19
- Житомир +17...+19
- Винница +16...+18
- Одесса +23...+25
- Николаев +22...+24
- Херсон +23...+25
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +17...+19
- Чернигов +17...+19
- Сумы +16...+18
- Полтава +17...+19
- Днепр +18...+20
- Запорожье +23...+25
- Донецк +20...+22
- Луганск +19...+21
- Харьков +17...+19