Снова дождь, снова гроза: погода в Украине на 14 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в пятницу, 14 июня в очередной раз не будет радовать украинцев. Синоптики ожидают дожди, в некоторых регионах также грозы.
В то же время как на непрерывные осадки, температура неизменно будет оставаться умеренно высокой. Метеорологи прогнозируют, что такая тенденция будет продолжаться по крайней мере до конца недели.
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Погода по Украине
Синоптики ожидают, что небо 14 июня будет облачным, однако с прояснениями.
Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также днем по всей Украине, кроме восточных и Запорожской областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается умеренный ветер скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью не будет превышать 10 – 15 градусов, а днем отметки будут показывать до 18 – 23 градусов. На остальной территории будет немного теплее. Ночью температура будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, а днем будет достигать 22 – 27 градусов. Жарче всего будет в юго-восточной части – там метеорологи прогнозируют до 30 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области, как и на остальной территории, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако уже днем стоит рассчитывать на кратковременный дождь. Кое-где возможна гроза.
Температура ночью по области будет достигать 10 – 15 градусов, а днем – 18 – 23 градуса. Непосредственно в Киеве ночью прогнозируется 13 – 15 градусов, днем отметки не будут превышать 21 – 23 градусов.
Какой будет погода по областям
- Киев – +21...+23,
- Ужгород – +19...+21,
- Львов – +19...+21,
- Ивано-Франковск – +19...+21,
- Тернополь – +19...+21,
- Черновцы – +18...+20,
- Хмельницкий – +18...+20,
- Луцк – +19...+21,
- Ровно – +19...+21,
- Житомир – +19...+21,
- Винница – +19...+21,
- Одесса – +21...+23,
- Николаев – +23...+25,
- Херсон – +27....+29,
- Симферополь – +28...+30,
- Кропивницкий – +24...+26,
- Черкассы – +22...+24,
- Чернигов – +21...+23,
- Сумы – +22...+24,
- Полтава – +24...+26,
- Днепр – +26...+28,
- Запорожье – +28...+30,
- Донецк – +27...+29,
- Луганск – +27...+29,
- Харьков – +26...+28.
Прогноз погоды на 14 июня 2024 года / Фото Укргидрометцентр