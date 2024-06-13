Снова дождь, снова гроза: погода в Украине на 14 июня

13 июня 2024, 15:25
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в пятницу, 14 июня в очередной раз не будет радовать украинцев. Синоптики ожидают дожди, в некоторых регионах также грозы.

В то же время как на непрерывные осадки, температура неизменно будет оставаться умеренно высокой. Метеорологи прогнозируют, что такая тенденция будет продолжаться по крайней мере до конца недели.

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Погода по Украине

Синоптики ожидают, что небо 14 июня будет облачным, однако с прояснениями.

Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также днем по всей Украине, кроме восточных и Запорожской областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается умеренный ветер скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью не будет превышать 10 – 15 градусов, а днем отметки будут показывать до 18 – 23 градусов. На остальной территории будет немного теплее. Ночью температура будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, а днем будет достигать 22 – 27 градусов. Жарче всего будет в юго-восточной части – там метеорологи прогнозируют до 30 градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области, как и на остальной территории, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако уже днем стоит рассчитывать на кратковременный дождь. Кое-где возможна гроза.

Температура ночью по области будет достигать 10 – 15 градусов, а днем – 18 – 23 градуса. Непосредственно в Киеве ночью прогнозируется 13 – 15 градусов, днем отметки не будут превышать 21 – 23 градусов.

Какой будет погода по областям

  • Киев – +21...+23,
  • Ужгород – +19...+21,
  • Львов – +19...+21,
  • Ивано-Франковск – +19...+21,
  • Тернополь – +19...+21,
  • Черновцы – +18...+20,
  • Хмельницкий – +18...+20,
  • Луцк – +19...+21,
  • Ровно – +19...+21,
  • Житомир – +19...+21,
  • Винница – +19...+21,
  • Одесса – +21...+23,
  • Николаев – +23...+25,
  • Херсон – +27....+29,
  • Симферополь – +28...+30,
  • Кропивницкий – +24...+26,
  • Черкассы – +22...+24,
  • Чернигов – +21...+23,
  • Сумы – +22...+24,
  • Полтава – +24...+26,
  • Днепр – +26...+28,
  • Запорожье – +28...+30,
  • Донецк – +27...+29,
  • Луганск – +27...+29,
  • Харьков – +26...+28.

Прогноз погоды на 14 июня 2024 года / Фото Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик