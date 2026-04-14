Пригреет до +18, но ночные заморозки не отступают: прогноз погоды на 15 апреля

Погода в Украине во вторник, 15 апреля, будет переменно облачной. Под влиянием области высокого давления будут преобладать сухие условия. Температурные значения ощутимо возрастут по сравнению с прошлыми днями.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 15 апреля?

По данным синоптиков, из-за поступления атмосферного фронта с востока на северо-востоке ожидаются незначительные дожди. Такие же осадки, согласно обнародованной информации, специалисты прогнозируют для Карпат днем.

Ветер будет двигаться западным и северо-западным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза.

Исключениями станут Закарпатье и северо-восток. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла, на востоке и северо-востоке страны будет прохладнее – 9 – 14 градусов тепла.

Обратите внимание! Из-за ночных заморозков специалисты объявили І уровень опасности, желтый. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.



Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +15...+17;

Ужгород +17...+19;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +14...+16;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +10...+12;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды в Украине на 15 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в Украине?