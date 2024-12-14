Ждем мокрый снег и дождь: будет ли холодно 15 декабря
В воскресенье, 15 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Судя по карте Укргидрометцентра, почти по всей Украине будет снег или снег с дождем – кроме Крыма. Там будет солнечно и дождливо.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Теплее всего на этот раз будет в Крыму, в Одесской и Запорожской областях.
Смотрите также Когда в Украине снова будет потепление
Прогноз погоды в Украине на 15 декабря
Будет облачно с прояснениями. Ожидаем небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.
На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью -3...-8 градусов, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от +1 до -4; днем от -2 мороза до +3 тепла, в южных областях +1...+6, в Крыму до +10 градусов.
Погода в Киеве и столичном регионе
Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью -3...-8, днем от -2 до +3. В столице ночью -3...-5, днем около нуля.
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск 0...+2
- Тернополь 0...+2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий -1...+1
- Луцк 0...+2
- Ровно 0...+2
- Житомир 0...+2
- Винница 0...+2
- Одесса +3...+5
- Николаев +2...+4
- Херсон +2...+4
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов 0...+2
- Сумы -1...+1
- Полтава -1...+1
- Днепр -1...+1
- Запорожье +3....+5
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков -1...+1