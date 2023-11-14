Осадки и облачность на всей территории Украины: погода на 15 ноября

В среду, 15 ноября, в Украине ожидается холодная и влажная погода. На всей территории пройдут дожди.

Небо над Украиной будет пасмурным, хотя солнечные лучи время от времени будут пробиваться через занавес облаков. Кроме того, по всей территории страны ожидаются осадки.

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Какая будет погода в Украине

Ночью в юго-восточных, Харьковской и Сумской областях, днем в западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и в Крыму умеренный дождь. Однако осадки пройдут и на остальной территории, однако дождь будет небольшим.

Ветер юго-западный. На Правобережье он будет переходить на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +4...+9 градусов, в южной части +6...+11. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, в Крыму до +16.

В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от -1 до +4.

Какая будет погода в столице и области

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Временами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12. В Киеве же немного теплее: ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11.

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +10...+12

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +9...+11

Винница +9...+11

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +10...+12

Черкассы +10...+12

Чернигов +9...+11

Сумы +9...+11

Полтава +9...+11

Днепр +9...+11

Запорожье +10...+12

Донецк +10...+12

Луганск +8...+10

Харьков +9...+11



Погода на 15 ноября / Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрологических явлениях

15-16 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды над уровнями на 0,3 - 1,5 метра, без негативных последствий. В нижнем течении реки Боржава – на 1,5 – 2,0 метра с начальным выходом воды на пойму. Уровень опасности – желтый