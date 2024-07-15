До +39 и долгожданный дождь в части регионов: прогноз погоды на 16 июля
Источник:Укргидрометцентр
Жара не утихает и заставляет изнемогать от высоких температур. На большинстве территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Врачи дают советы, как пережить жару. Очень важно пить много воды и носить головные уборы.
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Прогноз погоды в Украине 16 июля
Синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой ночью +19...+24 градуса, в южной части до +27; днем будет сильная жара +35...+39 градусов.
В южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара +40...+41; в западных областях +30...+34, местами сильная жара +35...+36 (в Карпатах ночью +16...+21, днем +25...+30 градусов).
Ночью в западных, днем и северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
Погода в Киеве и столичном регионе
Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Температура по области ночью +19...+24 градусов, днем сильная жара +35...+38; в Киеве ночью +22...+24, днем сильная жара +35...+37. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Предупреждение о пожарной опасности
16 – 18 июля в Украине (кроме большинства западных областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине 16 июля / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +35...+37
- Ужгород +32...+34
- Львов +32...+33
- Ивано-Франковск +32...+34
- Тернополь +32...+34
- Черновцы +34...+36
- Хмельницкий +33...+35
- Луцк +31...+33
- Ровно +30...+32
- Житомир +34...+36
- Винница +37...+39
- Одесса +37...+39
- Николаев +37...+39
- Херсон +37...+39
- Симферополь +37...+39
- Кропивницкий +37...+39
- Черкассы +36...+38
- Чернигов +34...+36
- Сумы +33...+35
- Полтава +36...+38
- Днепр +37...+39
- Запорожье +37...+39
- Донецк +35...+37
- Луганск +34...+36
- Харьков +35...+37
Прогноз погоды в Украине на 16 июля / Укргидрометцентр