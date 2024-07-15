До +39 и долгожданный дождь в части регионов: прогноз погоды на 16 июля

15 июля 2024, 17:17
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Источник:

Укргидрометцентр

Жара не утихает и заставляет изнемогать от высоких температур. На большинстве территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Врачи дают советы, как пережить жару. Очень важно пить много воды и носить головные уборы.

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Прогноз погоды в Украине 16 июля

Синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой ночью +19...+24 градуса, в южной части до +27; днем будет сильная жара +35...+39 градусов.

В южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара +40...+41; в западных областях +30...+34, местами сильная жара +35...+36 (в Карпатах ночью +16...+21, днем +25...+30 градусов).

Ночью в западных, днем и северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Погода в Киеве и столичном регионе

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура по области ночью +19...+24 градусов, днем сильная жара +35...+38; в Киеве ночью +22...+24, днем сильная жара +35...+37. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Предупреждение о пожарной опасности

16 – 18 июля в Украине (кроме большинства западных областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Пожарная опасность в Украине 16 июля / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +35...+37
  • Ужгород +32...+34
  • Львов +32...+33
  • Ивано-Франковск +32...+34
  • Тернополь +32...+34
  • Черновцы +34...+36
  • Хмельницкий +33...+35
  • Луцк +31...+33
  • Ровно +30...+32
  • Житомир +34...+36
  • Винница +37...+39
  • Одесса +37...+39
  • Николаев +37...+39
  • Херсон +37...+39
  • Симферополь +37...+39
  • Кропивницкий +37...+39
  • Черкассы +36...+38
  • Чернигов +34...+36
  • Сумы +33...+35
  • Полтава +36...+38
  • Днепр +37...+39
  • Запорожье +37...+39
  • Донецк +35...+37
  • Луганск +34...+36
  • Харьков +35...+37


Прогноз погоды в Украине на 16 июля / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова