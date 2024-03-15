Немного потеплеет, почти без дождей: прогноз погоды на 16 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в субботу, 16 марта временно порадует незначительным повышением температуры. В большинстве областей прогнозируют отсутствие осадков.
При этом преимущественно небо над Украиной будет облачным, лишь с временными прояснениями. Дождь может застать врасплох лишь жителей южных регионов.
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Погода по Украине
Синоптики ожидают, что небо 16 марта будет облачным, однако с прояснениями. На Юге Украины местами возможен небольшой дождь, на остальной территории будет без осадков. Кроме этого, ночью и утром на Прикарпатье и в большинстве центральных областей туман.
Ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
По прогнозам метеорологов, ночью температура будет колебаться в пределах от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, на побережье морей немного теплее – до 2 – 7 градусов. Днем 6 – 11 градусов тепла, на Западе страны до 15 градусов.
Предупреждение от синоптиков
Синоптики предупреждают, что 16 марта в некоторых регионах Украины будут сложные метеорологические условия. Ночью и утром на Прикарпатье и в центральных (кроме Полтавской) областях туман, видимость будет достигать 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Дневная температура в областных центрах
- Киев +7...+9
- Ужгород +13...+15
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +9...+11
- Винница +10...+8
- Одесса +11...+13
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +9...+11
- Чернигов +8...+10
- Сумы +6...+8
- Полтава +7...+9
- Днепр +8...+10
- Запорожье +10...+12
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +8...+10
Прогноз погоды в Украине на 16 марта / Карта Укргидрометцентра