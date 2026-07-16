Июльская жара без неожиданностей: прогноз погоды на 17 июля
В пятницу, 17 июля, в Украине будет преобладать настоящая летняя погода: без осадков в большинстве областей и с температурой до 34 градусов. Лишь на юге местами синоптики прогнозируют грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Почему ожидать от погоды 17 июля?
В пятницу, 17 июля, в Украине ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Только в южных областях днем будет переменная облачность, местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза.
Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 16–21 градус, а на северо-востоке страны – 13–18 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, в западных и юго-западных областях – до 26–31 градуса, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до 34 градусов.
Какая будет температура в больших городах?
- Киев +24…+26;
- Ужгород +29…+31;
- Львов +27…+29;
- Ивано-Франковск +26…+28;
- Тернополь +26…+28;
- Черновцы +28…+30;
- Хмельницкий +25…+27;
- Луцк +26…+28;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +23…+25;
- Винница +23…+25;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +23…+25;
- Чернигов +21…+23;
- Сумы +18…+20;
- Полтава +20…+22;
- Днепр +21…+23;
- Запорожье +23…+25;
- Донецк +22…+24;
- Луганск +22…+24;
- Харьков +20…+22.
Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что 17–18 июля дневная температура воздуха составит +22…+29 градусов. Несколько более высокие показатели местами ожидаются в южных и западных областях. Там воздух прогреется до +30…+32 градусов.
С воскресенья, 19 июля, потеплеют даже ночи. В большинстве регионов температура воздуха ночью повысится до +21 градуса, а на юге – до +23 градусов в ночные часы.