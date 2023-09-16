Тепло снова возвращается в Украину, кое-где будет дождь: прогноз погоды на 17 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 17 сентября, погода в Украине снова наладится – на подавляющей части Украины будет малооблачно и тепло. Однако местами следует ожидать дождя и тумана.
Погода будет напоминать последние летние дни и продолжит радовать приятными солнечными лучами. Зонтик в ближайшее время придется брать только жителям западных областей.
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Какая будет погода в регионах Украины.
На подавляющей части Украины синоптики прогнозируют отсутствие осадков, однако дождь посетит жителей Запада. В Карпатском регионе днем возможна гроза. Ночью и утром в западных областях местами следует ожидать туман.
Ветер будет дуть по переменным направлениям со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура по Украине ночью будет достигать 7 – 12 градусов, за исключением Закарпатья и побережья морей. Там отметка термометра будет держаться на уровне 13 – 18 градусов. Днем температура по всей территории будет колебаться в районе 21 – 26 градусов. На высокогорье Карпат ночью будет 5 – 10 градусов, а днем 10 – 15 градусов.
Погода в столице Украины
В воскресенье в Киевской области следует ожидать переменную облачность без осадков. Ветер не будет иметь преимущественного направления, а его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Какую температуру следует ждать в украинских городах
- Киев +23...+25
- Ужгород +23...+25
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +21...+23
- Винница +23...+25
- Одесса +22...+24
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +21...+23
- Полтава +23...+25
- Днепр +23...+25
- Запорожье +24...+26
- Донецк +20...+22
- Луганск +21...+23
- Харьков +22…+24
Погода по Украине 17 сентября / скриншот с сайта Укргидрометцентра