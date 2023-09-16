Тепло снова возвращается в Украину, кое-где будет дождь: прогноз погоды на 17 сентября

В воскресенье, 17 сентября, погода в Украине снова наладится – на подавляющей части Украины будет малооблачно и тепло. Однако местами следует ожидать дождя и тумана.

Погода будет напоминать последние летние дни и продолжит радовать приятными солнечными лучами. Зонтик в ближайшее время придется брать только жителям западных областей.

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Какая будет погода в регионах Украины.

На подавляющей части Украины синоптики прогнозируют отсутствие осадков, однако дождь посетит жителей Запада. В Карпатском регионе днем возможна гроза. Ночью и утром в западных областях местами следует ожидать туман.

Ветер будет дуть по переменным направлениям со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура по Украине ночью будет достигать 7 – 12 градусов, за исключением Закарпатья и побережья морей. Там отметка термометра будет держаться на уровне 13 – 18 градусов. Днем температура по всей территории будет колебаться в районе 21 – 26 градусов. На высокогорье Карпат ночью будет 5 – 10 градусов, а днем 10 – 15 градусов.

Погода в столице Украины

В воскресенье в Киевской области следует ожидать переменную облачность без осадков. Ветер не будет иметь преимущественного направления, а его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температурный режим в области ночью будет колебаться в пределах 7 – 12 градусов, днем не будет превышать 21 – 26 градусов. По Киеву ночью будет 10 – 12 градусов, днем достигнет отметок 23 – 25 градусов.

Какую температуру следует ждать в украинских городах

Киев +23...+25

Ужгород +23...+25

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +24...+26

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +21...+23

Винница +23...+25

Одесса +22...+24

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +21...+23

Полтава +23...+25

Днепр +23...+25

Запорожье +24...+26

Донецк +20...+22

Луганск +21...+23

Харьков +22…+24

Погода по Украине 17 сентября / скриншот с сайта Укргидрометцентра