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24 Канал Новости Украины До -18 градусов ночью: прогноз погоды на 18 февраля
17 февраля, 15:23
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До -18 градусов ночью: прогноз погоды на 18 февраля

Ирина Чеботникова

Во вторник, 18 февраля, Украину накроют сильные ночные морозы. Теплее всего ночью будет на Юге и на Закарпатье, до -5 градусов. Днем также будет мороз без снега.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому будьте осторожны.

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Прогноз погоды в Украине

Будет переменная облачность без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью -11...-16 градусов, на северо-востоке и востоке страны -15...-20; днем -1...-6, на высокогорье Карпат до -10; на Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью -6...-11, днем около нуля.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Здесь также переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

Температура по области ночью -11...-16, днем -1...-6; в Киеве ночью -11...-13, днем -2...-4.

Погода в областных центрах

  • Киев -4...-2
  • Ужгород -1...+1
  • Львов -4...-2
  • Ивано-Франковск -4...-2
  • Тернополь -4...-2
  • Черновцы -4...-2
  • Хмельницкий -4...-2
  • Луцк -4...-2
  • Ровно -4...-2
  • Житомир -4...-2
  • Винница -4...-2
  • Одесса -1...+1
  • Николаев -1...+1
  • Херсон -1...+1
  • Симферополь -1...+1
  • Кропивницкий -4...-2
  • Черкассы -4...-2
  • Чернигов -5...-3
  • Сумы -6...-4
  • Полтава -5...-3
  • Днепр -4...-2
  • Запорожье -1...+1
  • Донецк -7...-5
  • Луганск -7...-5
  • Харьков -5...-3


Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / Укргидрометцентр

О прогнозе погоды на неделю читайте здесь.