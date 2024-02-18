Облачность и местами небольшие дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на 19 февраля

В понедельник, 19 февраля, в Украине будет довольно тепло. Также в большинстве областей обойдется без осадков.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако будут прояснения. В некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в южно – восточной части и днем на крайнем западе страны возможен небольшой мокрый снег и дождь. В то же время на остальной территории без осадков. Ветер северный с переходом на южно – восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до -1...-6 градусов, в северо – восточных областях до -9 градусов мороза, в южной части температура будет держаться на 0 градусов, а днем от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. В западных областях ожидается +2...+7 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями, однако без осадков️. Ветер северный с переходом на южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от -1...-6 градусов мороза, а днем от +2 градусов до +3 градусов тепла. В Киеве температура ночью опустится до -3...-5 градусов мороза, днем 0...+2 градуса тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – 0...+2

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1



Прогноз погоды на 19 февраля 2024 года / Укргидрометцентр