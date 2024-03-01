Пришла весна - тепло принесла: какой будет погода в Украине 2 марта

Погода в субботу, 2 марта будет продолжать радовать настоящим весенним теплом. По всей Украине будет пригревать солнышко, а кое-где термометры будут показывать до 17 градусов выше нуля.

Украинцы пока могут наслаждаться теплом – В ближайшие дни похолоданий не будет. В то же время на некоторое время можно забыть и о зонте, ведь внезапные дожди точно не побеспокоят вас в этот день.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер будет веять с северо-восточного направления, местами с Востока со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью 2 – 7 градусов тепла, днем же отметки термометров будут достигать 10 – 15 градусов. На остальной территории будет немного прохладнее – ожидается, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем синоптики ожидают 6 – 11 градусов тепла.

Погода на Киевщине

Как и на большей части Украины метеорологи утверждают, что 2 марта над Киевской областью ожидается переменная облачность – также без осадков. Ветер будет веять с восточного направления с умеренной скоростью – 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться между отметками от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем же потепление до 6 – 11 градусов выше нуля. Непосредственно в столице ночью температура будет равна 0 градусов, а днем будет подниматься до 8 – 10 тепла.

Температура в областных центрах

Киев – +8...+10

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +6...+8

Полтава – +7...+9

Днепр – +7...+9

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Погода по Украине по состоянию на 2 марта / фото Укргидрометцентр