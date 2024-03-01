Пришла весна - тепло принесла: какой будет погода в Украине 2 марта

1 марта 2024, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в субботу, 2 марта будет продолжать радовать настоящим весенним теплом. По всей Украине будет пригревать солнышко, а кое-где термометры будут показывать до 17 градусов выше нуля.

Украинцы пока могут наслаждаться теплом – В ближайшие дни похолоданий не будет. В то же время на некоторое время можно забыть и о зонте, ведь внезапные дожди точно не побеспокоят вас в этот день.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер будет веять с северо-восточного направления, местами с Востока со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью 2 – 7 градусов тепла, днем же отметки термометров будут достигать 10 – 15 градусов. На остальной территории будет немного прохладнее – ожидается, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем синоптики ожидают 6 – 11 градусов тепла.

Погода на Киевщине

Как и на большей части Украины метеорологи утверждают, что 2 марта над Киевской областью ожидается переменная облачность – также без осадков. Ветер будет веять с восточного направления с умеренной скоростью – 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться между отметками от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем же потепление до 6 – 11 градусов выше нуля. Непосредственно в столице ночью температура будет равна 0 градусов, а днем будет подниматься до 8 – 10 тепла.

Температура в областных центрах

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +15...+17
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +9...+11
  • Чернигов – +8...+10
  • Сумы – +6...+8
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +8...+10
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +7...+9
  • Харьков – +6...+8

Погода по Украине по состоянию на 2 марта / фото Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик