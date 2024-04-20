Дожди почти по всей территории и снижение температуры: прогноз погоды в Украине на 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, в Украине ожидается дождь по всей территории. Кроме этого, температура воздуха тоже снизится.

Небо над Украиной будет покрыто облаками. Во всех регионах ожидаются осадки, однако на западе Украины ночью обойдется без дождя.

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Какой будет погода в Украине

В западных регионах днем прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +9...+14 градусов тепла.

На остальной территории умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Кроме этого, днем на Левобережье ожидаются грозы.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью будет +3...+8 градусов тепла, днем +7...+12 градусов, на остальной территории ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов, в восточной части до 23 с отметкой "+".

Ветер северный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области ожидается значительный дождь. Ветер северо-восточный️, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8 градусов тепла, днем +7...+12 градусов. Зато в Киеве ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов тепла.

21 апреля по Киеву и Киевской области ожидается значительный дождь. Уровень опасности – желтый.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +7...+9

Ужгород – +13...+15

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +7...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +15...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +11...+13

Сумы – +16...+18

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22



Прогноз погоды на 21 апреля / Укргидрометцентр