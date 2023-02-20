Синоптики предупреждают о штормовом предупреждении: прогноз погоды в Украине на 21 февраля

20 февраля 2023, 17:21
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Во вторник, 21 февраля, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками. В восточных и северо-восточных областях прогнозируется мокрый снег.

Синоптики прогнозируют дождь по всей Украине, кроме заката и крайнего юга. В восточных и северо-восточных областях ожидается мокрый снег.

Смотрите также Дожди в определенных регионах и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на 20 февраля.

Где будет бурлить непогода

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Также 21 февраля ожидается шквальный ветер почти по всей стране. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

В течение завтрашних суток, 21 февраля, в Украине скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду, а в западных областях местами 25 метров в секунду,
– говорится в сообщении.


Какая будет погода 21 февраля / Скриншот

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Температура воздуха в городах Украины

  • Киев – +5...+7
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +8...+10
  • Черновцы – +9...+11
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +10...+12
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +9...+11
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – +4...+6
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +8...+10
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +4...+6

Автор: Дарина Жданович