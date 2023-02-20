Синоптики предупреждают о штормовом предупреждении: прогноз погоды в Украине на 21 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 21 февраля, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками. В восточных и северо-восточных областях прогнозируется мокрый снег.
Синоптики прогнозируют дождь по всей Украине, кроме заката и крайнего юга. В восточных и северо-восточных областях ожидается мокрый снег.
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Где будет бурлить непогода
На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Также 21 февраля ожидается шквальный ветер почти по всей стране. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
В течение завтрашних суток, 21 февраля, в Украине скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду, а в западных областях местами 25 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
Какая будет погода 21 февраля / Скриншот
Температура воздуха в городах Украины
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +5...+7
- Винница – +7...+9
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +4...+6
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +8...+10
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +4...+6