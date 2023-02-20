Синоптики предупреждают о штормовом предупреждении: прогноз погоды в Украине на 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками. В восточных и северо-восточных областях прогнозируется мокрый снег.

Синоптики прогнозируют дождь по всей Украине, кроме заката и крайнего юга. В восточных и северо-восточных областях ожидается мокрый снег.

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Где будет бурлить непогода

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Также 21 февраля ожидается шквальный ветер почти по всей стране. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

В течение завтрашних суток, 21 февраля, в Украине скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду, а в западных областях местами 25 метров в секунду,

– говорится в сообщении.



Какая будет погода 21 февраля / Скриншот

Температура воздуха в городах Украины

Киев – +5...+7

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +5...+7

Винница – +7...+9

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +2...+4

Харьков – +4...+6

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.