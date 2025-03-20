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24 Канал Новости Украины Солнечно, тепло, однако облачно: прогноз погоды в Украине на 21 марта
20 марта, 15:45
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Солнечно, тепло, однако облачно: прогноз погоды в Украине на 21 марта

Виктория Кульженко
Основні тези
  • 21 марта в Украине ожидается солнечная погода с небольшой облачностью и без осадков, местами возможен туман.
  • Температура днем будет колебаться от +11 до +16 градусов, ночью от +2 до -3 градусов, в Карпатах холоднее.
  • В Киеве температура днем составит +12...+14 градусов, ночью 0...+2 градуса тепла.

В пятницу, 21 марта, в Украине ожидается солнечная погода. Синоптики рассказали подробнее о том, чего можно ожидать в этот день.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики обещают в завершение рабочей недели приятную и спокойную погоду. В то же время предупреждают о небольшой облачности, однако без осадков.

Кроме этого, ночью и утром на востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южно – западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем +11...+16 градусов, в Карпатах ночью -3...-8 градуса, днем +6...+11 градусов тепла.

Какой будет погода в столице и области

В Киеве и регионе также ожидается небольшая облачность, однако без осадков

Ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ночью от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем +11...+16 градусов тепла, а в Киеве ночью 0...+2 градуса тепла, днем +12...+14 градусов.

Какой будет температура в крупных городах

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +10...+12.


Прогноз погоды на 21 марта / Фото Укргидрометцентр