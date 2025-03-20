Солнечно, тепло, однако облачно: прогноз погоды в Украине на 21 марта
- 21 марта в Украине ожидается солнечная погода с небольшой облачностью и без осадков, местами возможен туман.
- Температура днем будет колебаться от +11 до +16 градусов, ночью от +2 до -3 градусов, в Карпатах холоднее.
- В Киеве температура днем составит +12...+14 градусов, ночью 0...+2 градуса тепла.
В пятницу, 21 марта, в Украине ожидается солнечная погода. Синоптики рассказали подробнее о том, чего можно ожидать в этот день.
Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики обещают в завершение рабочей недели приятную и спокойную погоду. В то же время предупреждают о небольшой облачности, однако без осадков.
Кроме этого, ночью и утром на востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южно – западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем +11...+16 градусов, в Карпатах ночью -3...-8 градуса, днем +6...+11 градусов тепла.
Какой будет погода в столице и области
В Киеве и регионе также ожидается небольшая облачность, однако без осадков
Ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ночью от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем +11...+16 градусов тепла, а в Киеве ночью 0...+2 градуса тепла, днем +12...+14 градусов.
Какой будет температура в крупных городах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +10...+12.