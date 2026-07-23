Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать от погоды 24 июля?

24 июля в Украине ожидается переменная облачность.

В ночные часы кратковременные дожди и грозы прогнозируются в западных и восточных областях, а днем осадки возможны почти на всей территории страны, за исключением большинства южных регионов.

Ветер будет преимущественно северным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, на юге и востоке местами повысится до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, тогда как в Карпатах ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем – +12…+17 градусов.

Какая будет температура в больших городах?

Киев +21…+23;

Ужгород +19…+21;

Львов +17…+19;

Ивано-Франковск +17…+19;

Тернополь +17…+19;

Черновцы +19…+21;

Хмельницкий +18…+20;

Луцк +16…+18;

Ровно +19…+21;

Житомир +19…+21;

Винница +21…+23;

Одесса +22…+24;

Николаев +23…+25;

Херсон +24…+26;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +22…+24;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +21…+23;

Сумы +21…+23;

Полтава +22…+24;

Днепр +23…+25;

Запорожье +24…+26;

Донецк +26…+28;

Луганск +24…+26;

Харьков +21…+23.

Прогноз погоды на 24 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

К слову, по прогнозам синоптиков, на Европу надвигается новая волна сильной жары. В то же время синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит пояснил, что эта волна пока не представляет угрозы для Украины.

Зато в течение ближайших пяти суток на территории страны, напротив, ожидается понижение температуры воздуха. Оно будет вызвано притоком более прохладной воздушной массы после прохождения атмосферного фронта.